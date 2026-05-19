Carballo quiere “blindar” la protección del río Anllóns frente a la planta de biogás

Manifestación contra la planta de biogás en A Laracha Raúl López

El Concello de Carballo ya está ultimando las alegaciones que presentará contra el proyecto de planta de biogás previsto en A Laracha. Según adelantaron este martes fuentes municipales, los asesores del Concello están trabajando en las alegaciones técnicas y jurídicas que tienen como objetivo principal “blindar” la protección del río Anllóns contra el proyecto mediante garantías ambientales y sanitarias.

A mayores de la estrategia propia, el Concello ha puesto ya a disposición un modelo de alegaciones para que los vecinos y cualquier afectado pueda alegar contra el proyecto previsto en el lugar de Vista Alegre, en la parroquia larachesa de Soandres, junto en la cabecera del río Anllóns. El documento, ya disponible en la web municipal (carballo.gal), permite a cualquier vecino presentar sus propias consideraciones ante la Xunta antes de que finalice el plazo oficial, fijado para el próximo martes 26 de mayo.

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El modelo elaborado por el Ayuntamiento profundiza en numerosos aspectos que considera insuficientemente evaluados en la documentación del proyecto. Entre ellos destaca la preocupación por el posible vertido de efluentes tratados al Anllóns, aguas arriba de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) que abastece a una parte importante de la población carballesa.

En las alegaciones se advierte de que la planta prevé tratar hasta 63.500 toneladas anuales de residuos orgánicos y generar importantes volúmenes de líquidos procedentes de la digestión anaerobia y la deshidratación del digestato. El Concello considera especialmente preocupante que no se analicen en profundidad escenarios como vertidos accidentales, periodos de bajo caudal o el efecto acumulativo de otros vertidos existentes en la misma cuenca.

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El documento también alerta sobre el almacenamiento de sustancias potencialmente peligrosas, como lodos, ácidos industriales, gasóleo o residuos Sandach, y sobre las consecuencias que una fuga o escorrentía podrían tener sobre la calidad ecológica del río y el suministro de agua para consumo humano.

Otra de las cuestiones centrales es la afección sobre la Red Natura 2000. El modelo municipal recuerda que el Anllóns, tanto en el tramo fluvial como en su desembocadura, está protegido como Zona Especial de Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). En este sentido, se cuestiona que el estudio ambiental no valore suficientemente el impacto sobre la fauna ligada al ecosistema fluvial, la vegetación de ribera o los hábitats protegidos asociados al río.

Modelo territorial

Las alegaciones también ponen el acento en el modelo territorial y socioeconómico de la zona. El Concello advierte del incremento continuo de tráfico pesado por carreteras locales “non preparadas” para soportar circulación industrial de estas características, así como de la posible aparición de olores persistentes, emisiones contaminantes, ruido industrial y afecciones paisajísticas en un entorno eminentemente rural.

El documento municipal añade además nuevas advertencias relacionadas con la estabilidad del terreno elegido para implantar la planta. Según recoge el modelo de alegaciones, la parcela estuvo vinculada anteriormente a actividades extractivas, por lo que se considera insuficiente el estudio geotécnico incorporado al expediente.

En este sentido, se reclama la realización de análisis completos que acrediten la estabilidad del suelo, la seguridad de las instalaciones y la prevención de posibles hundimientos o deslizamientos, especialmente teniendo en cuenta la existencia prevista de depósitos enterrados, sistemas de tratamiento de aguas y estructuras de gran volumen.

En el apartado de seguridad industrial, el modelo municipal subraya también la preocupación por la presencia de metano, gases inflamables y residuos orgánicos potencialmente peligrosos. El Concello advierte de los riesgos de incendio o explosión asociados a este tipo de infraestructuras y cuestiona la capacidad de respuesta ante emergencias en un entorno rural y forestal. Entre las cuestiones señaladas figuran el acceso de vehículos de extinción, las posibles afecciones sobre parcelas colindantes y la necesidad de garantizar medidas de seguridad adecuadas en una instalación que funcionaría las 24 horas del día.

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Las alegaciones incorporan además críticas a la planificación territorial del proyecto. El documento sostiene que una infraestructura de estas características no debería implantarse mediante una autorización aislada, sino dentro de una planificación territorial y ambiental previa que determine las ubicaciones más adecuadas, las distancias respecto a núcleos habitados, la compatibilidad con el territorio y los impactos acumulativos sobre la comarca.

Desde el Concello de Carballo insisten en que el procedimiento no solo afecta al municipio vecino donde se proyecta la planta, sino al conjunto de Bergantiños y especialmente al entorno del Anllóns, por lo que apelan a la participación ciudadana “nun momento clave para o futuro ambiental e sanitario da comarca”.

Red de apoyo vecinal

El modelo de alegaciones de Carballo se suma así a los otros que se han presentado en las últimas semanas desde el Concello de A Laracha, la plataforma Stop Biogás Laracha, Ecologistas en Acción o Salvemos Cabana. Precisamente la plataforma ha difundido a través de sus canales estos modelos —incluidos documentos específicos para personas con afecciones patrimoniales o de salud— y mantiene una red de apoyo para ayudar a cubrir y registrar la documentación.

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En concreto, los representantes del colectivo siguen esta semana en la escuela unitaria de A Revoltiña, atendiendo este miércoles y jueves en horario de mañana (10 a 12) y tarde (17 a 19) y también el viernes por la mañana. Asimismo, varios vecinos están toda la semana en la carretera del campo de tiro de 18 a 21 horas.

En las últimas horas, además, el colectivo vecinal ha recordado que las alegaciones pueden presentarse no solo en A Laracha, sino también en registros municipales de otros concellos como Carballo, Arteixo, Culleredo, Cerceda o Carral, ante la elevada carga de trabajo que está soportando el registro larachés por el alto volumen de documentación presentada.

La plataforma también continúa difundiendo instrucciones detalladas sobre el uso de la Red SARA y de la sede electrónica de la Xunta, así como recomendaciones para adjuntar informes médicos, documentación patrimonial o pruebas de proximidad a la zona afectada. “Xa queda só unha semana. Conseguirémolo!!”, señalan.