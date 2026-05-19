El joven 9Louro llevará su música el día 26 de junio a las fiestas del San Xoán de Carballo

El joven 9Louro estará en Carballo el 26 de junio EC

El Concello de Carballo continúa desvelando las actuaciones estelares de las fiestas del San Xoán y la última ha sido el joven 9Louro, convertido en un referente entre los más jóvenes. El joven natural de Muros ofrecerá un concierto el 26 de junio.

La Praza do Concello se convertirá en el escenario de una de las propuestas más potentes y magnéticas de la nueva escena urbana gallega, un directo donde el trap, la electrónica y el orgullo identitario se fusionan si complejos. Detrás se 9Louro se encuentra Martín Louro (Muros, 2004), un joven que pasó de producir música en la intimidad de su habitación a convertirse en un fenómeno de masas entre los adolescentes.

Martín Louro ha crecido en un entorno con ADN musical, ya que su hermano mayor es Xanma Louro, de The Rapants. Su carrera musical comenzó en el 2024 con el lanzamiento de su primer álbum, “Nove meses”, de la mano del productor Yuly. Su gran éxito llegó a finales del 2025 al llenar la iglesia de la Universidade de Santiago en un concierto gratuito que dejó fuera a decenas de personas. También actuó en el festival de la emigración en Bruselas. En Carballo presentará su segundo trabajo, “Amorrer”, que lanzaba el pasado 19 de febrero.