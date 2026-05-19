La ciencia inunda el Pazo da Cultura de Carballo

La cafetería del Pazo da Cultura se llenó en la segunda jornada del Pint of Science para las charlas del pediatra Alejandro Ávila y la biotecnóloga, Alba Vilariño Mar Casal

La ciencia despierta mucho interés en los bares de Carballo, tal como se acredita en esta tercera edición del Pint of Science. Si en la jornada inaugural del lunes se llenó la cervecería Marabú para disfrutar de las primeras charlas, este martes la cafetería del Pazo da Cultura estaba llena hasta los topes para escuchar las charlas del pediatra Alejandro Ávila y la biotecnóloga Alba Vilariño. Ciencia, salud y residuos fueron los principales asuntos que se abordaron, aderezados con los pinchos de la Escuela de Hostelería.

Alejandro Ávila, que centra sus líneas de investigación en el dolor neonatal y en las complicaciones asociadas a los partos prematuros, abordó algunos de estos problemas en su intervención, con el título “Investigando o pulmón dos neonatos prematuros”.

La denominada displasia broncopulmonar es una enfermedad pulmonar crónica que sufren muchos niños prematuros. A pesar de los muchos avances que se han conseguido en este campo, todavía no se puede predecir la enfermedad en muchos de los casos, tal como reconocía el pediatra carballés en su charla, por lo que se ha convertido en uno de los principales retos de los investigadores en este ámbito.

La biotecnóloga e investigadora en el centro tecnológico de investigación multisectorial (Cetim) de Culleredo centró su intervención en algunos de los proyectos que llevan a cabo para recuperar metales críticos de residuos electrónicos usando microorganismos. En su charla “Unha mina no teu peto”, se refirió a residuos electrónicos del día a día que se convierten en auténticas minas, al tiempo que incidió en la importancia de recuperar y reutilizar esos metales claves para la transición energética.

Los juegos, sorteos y pinchos animaron esta segunda jornada del festival de ciencia, que concluirá este miércoles en el bar Mercado. Allí la ingeniera experta en ciberseguridad Olalla Rama ofrecerá algunos consejos prácticos para el día a día, y la doctora Isabel García García, experta en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), impartirá una charla con el título “Non é só autismo”.