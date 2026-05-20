Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Aspaber inaugura este viernes la ampliación del Centro de día, que permitirá atender a 35 usuarios

El acto oficial se celebrará a las 11.30 horas en la sede de la asociación en A Brea, Carballo

Redacción
20/05/2026 19:34
Los usuarios de Aspaber en un taller
Los usuarios de Aspaber en un taller
EC
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Aspaber inaugurará este viernes 22 de mayo la ampliación de su Centro de Día, una actuación con la que la entidad incrementará su capacidad de atención hasta las 35 plazas y reforzará los servicios dirigidos a personas con diversidad funcional y a sus familias. El acto oficial se celebrará a las 11.30 horas en la sede de la asociación en el lugar de A Brea, en Carballo, y se enmarca dentro de la programación especial organizada con motivo de su 50 aniversario, una efeméride con la que la entidad está conmemorando cinco décadas de trabajo social y atención especializada. 

La jornada contará con la presencia de representantes institucionales de distintas administraciones, entre ellos la conselleira de Política Social, Fabiola García; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; y el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, además de otros cargos autonómicos, provinciales y municipales. 

El alcalde de Carballo junto a varios usuarios de Aspaber este viernes

Aspaber celebra cinco décadas de compromiso con la inclusión

Más información

La programación comenzará con la recepción de autoridades e invitados y una bienvenida institucional por parte de la dirección y la presidencia de Aspaber. 

Posteriormente, los asistentes recorrerán las actuales instalaciones del Centro de Día y del Centro Ocupacional para conocer de cerca los diferentes espacios y servicios que presta la entidad, así como el trabajo diario que desarrollan usuarios y profesionales. El momento central de la jornada será la visita a la nueva ampliación del Centro de Día, donde se presentarán las características técnicas y funcionales de las nuevas dependencias

La actuación permitirá ampliar la capacidad asistencial hasta las 35 personas usuarias, dando respuesta al crecimiento de la demanda y mejorando los recursos disponibles. Durante el encuentro también está previsto un espacio de trabajo entre Aspaber y las autoridades asistentes para abordar las necesidades actuales de la entidad y sus proyectos de futuro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Taller de recuperación de plantas en Carballo

Un taller en Carballo para que las plantas vuelvan a la vida
Redacción
El ideal gallego

Semana literaria en Espiral Maior, con tres presentaciones en Carballo
Redacción
El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García

La investigadora Verónica Bolón, pregonera de las fiestas del San Xoán de Carballo
Redacción
El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García

El Pint of Science acaba en Carballo con récord de asistencia y fecha para el próximo año
Redacción