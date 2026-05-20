Aspaber inaugura este viernes la ampliación del Centro de día, que permitirá atender a 35 usuarios

Los usuarios de Aspaber en un taller EC

Aspaber inaugurará este viernes 22 de mayo la ampliación de su Centro de Día, una actuación con la que la entidad incrementará su capacidad de atención hasta las 35 plazas y reforzará los servicios dirigidos a personas con diversidad funcional y a sus familias. El acto oficial se celebrará a las 11.30 horas en la sede de la asociación en el lugar de A Brea, en Carballo, y se enmarca dentro de la programación especial organizada con motivo de su 50 aniversario, una efeméride con la que la entidad está conmemorando cinco décadas de trabajo social y atención especializada.

La jornada contará con la presencia de representantes institucionales de distintas administraciones, entre ellos la conselleira de Política Social, Fabiola García; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; y el director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, además de otros cargos autonómicos, provinciales y municipales.

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La programación comenzará con la recepción de autoridades e invitados y una bienvenida institucional por parte de la dirección y la presidencia de Aspaber.

Posteriormente, los asistentes recorrerán las actuales instalaciones del Centro de Día y del Centro Ocupacional para conocer de cerca los diferentes espacios y servicios que presta la entidad, así como el trabajo diario que desarrollan usuarios y profesionales. El momento central de la jornada será la visita a la nueva ampliación del Centro de Día, donde se presentarán las características técnicas y funcionales de las nuevas dependencias.

La actuación permitirá ampliar la capacidad asistencial hasta las 35 personas usuarias, dando respuesta al crecimiento de la demanda y mejorando los recursos disponibles. Durante el encuentro también está previsto un espacio de trabajo entre Aspaber y las autoridades asistentes para abordar las necesidades actuales de la entidad y sus proyectos de futuro.