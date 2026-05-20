Carballo pone en marcha el plan anual de mantenimiento de vías y las obras de la rúa Compostela

La rúa Compostela quedó cortada el pasado martes Cedida

Carballo da un nuevo paso en la mejora de la seguridad y la accesibilidad viaria con el inicio de la obras de reurbanización de la rúa Compostela y del plan anual de mantenimiento y bacheo de pistas.

Este martes quedó cerrado al tráfico el tramo de la calle Compostela comprendido entre la rotonda de la Milagrosa y el cruce con las calles Emilio González López y José María Castroviejo, en el que se va a acometer un proyecto que busca crear un espacio público más amable, accesible y sostenible.

Las obras están financiadas por la Diputación de A Coruña con un presupuesto de 211.266,61 euros.

A raíz de dicho corte se habilitaron itenerarios alternativos por la calles Emilio González López, la zona del Fórum y Xosé María Castroviejo.

Para el tráfico pesado, esta última calle funciona en dirección única desde la rúa Compostela hacia la rúa Verdillo para evitar atascos, al tratarse de un vial con elevado tránsito de camiones.

En el caso del transporte público, la parada de autobuses de la rúa Compostela queda situada provisionalmente junto a la capilla de la Milagrosa.

El Concello de Carballo también inició las tareas de mantenimiento de vías municipales.

La firma adjudicataria, Vàzquez y Reino, empezó los trabajos por la zona urbana.