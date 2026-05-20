Carballo ya tiene Burger King

Burger King recibe ya a sus primeros clientes en Carballo Mar Casal

Burger King inauguró este miércoles su local en Carballo con buenas expectativas y numerosos clientes durante sus primeras horas de apertura. El local se suma así al despegue de la zona de A Revolta que ya es, por derecho propio, una de las zonas comerciales más dinámicas de Bergantiños. Tal y como estaba previsto, la apertura de las instalaciones tuvo lugar a primera hora de la tarde, una vez que quedaron listos todos los detalles.

Desde que se colgó el cartel de abierto en las puertas adornadas con globos para la ocasión empezaron –aunque no hubo inauguración oficial– empezaron a llegar las primeras visitas, sobre todo de jóvenes, aunque lo grueso se espera a partir del fin de semana. Las instalaciones carballesas que son impulsadas por la propia multinacional cuentan con una plantilla de 25 empleados.

A ellos se suman los repartidores que, si bien no son empleados directos de Burger King sino de la empresa exclusiva que hace el reparto para la cadena, también son de la zona. Según destacó el gerente de zona, Juan Ferreiro, el número de puestos de trabajo que se han creado son importantes para la comarca.

Después de abrir hace unos años en Arteixo, ahora llegan a Carballo para abrirse paso en al sur del área metropolitana de A Coruña. “Estamos en expansión en muchos sitios diferentes”, apuntaba Ferreiro hace unos días indicando que puede haber más aperturas en el futuro por la zona.

El local atenderá al público en el mismo horario que el resto de los establecimientos de la firma en la zona: de 12.30 a medianoche los días de la semana y hasta la 1.30 los fines de semana y festivos. El servicio de domicilio tendrá un radio de aproximadamente seis kilómetros desde la ubicación del local en A Revolta. “La idea es cubrir hasta la zona del polígono industrial”, señala Ferreiro. No obstante, no son pocos los vecinos que piden que se aumente el área de reparto por lo menos hasta los diez kilómetros