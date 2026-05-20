Detenido un vecino de Carballo por robos en el interior de vehículos en una ruta de senderismo en Zas

Los componentes del Equipo ROCA lograron identificar e interceptar al sospechoso el pasado 17 de mayo Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 32 años, vecino de Carballo, como supuesto autor de una multitud de delitos de robo con fuerza en las cosas en el interior de vehículos y un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca el correspondiente permiso.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron a raíz de un repunte de robos contra el patrimonio en los estacionamientos de una conocida ruta de senderismo y entorno natural del término municipal de Zas (A Coruña).

El 'modus operandi' del ahora detenido consistía en acceder a los habitáculos e introducir una herramienta tipo destornillador por palancazo entre el marco de la puerta y la ventanilla de los automóviles hasta lograr la fractura del cristal.

Después, accedía manualmente al interior para sustraer de forma rápida todo tipo de efectos de valor, tales como bolsos, carteras, piezas de joyería, equipos informáticos, gafas de sol, terminales de telefonía móvil y dinero en efectivo.

La valoración económica global de los objetos sustraídos a las víctimas supera los 15.000 euros. Además, causó diversos daños materiales en los coches.

Los componentes del Equipo ROCA lograron identificar e interceptar al sospechoso el pasado 17 de mayo, cuando se constató también que esta persona conducía un vehículo a motor careciendo de la correspondiente licencia administrativa por no haberla obtenido nunca.