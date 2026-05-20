El Pint of Science acaba en Carballo con récord de asistencia y fecha para el próximo año

El Pint of Science se despidió este miércoles hasta el próximo año con las charlas de Olalla Rama e Isabel García Mar Casal

El Pint of Science celebró este miércoles su tercera y última jornada con un nuevo éxito de público. El bar Mercado se quedó pequeño para acoger a todas las personas interesadas en las dos ponencias alrededor de la ciberseguridad y del autismo, con récord de asistencia, unas 150 personas. El éxito de esta tercera edición garantiza la continuidad del certamen y ya hay fechas para la cuarta. Será los días 10, 11 y 12 de mayo del 2027, según anunció el concejal de Innovación, Iván Andrade, durante la presentación de las últimas charlas.

El edil subrayó que es un “auténtico placer” organizar este festival alrededor de la ciencia, tal como certifica la gran afluencia de público durante los tres días. Iván Andrade agradeció de nuevo el apoyo de los patrocinadores y colaboradores, la Fundación Luis Calvo, Axober, Bodegas Carballo, el Concello y la Escuela de Hostelería, que se encargó de elaborar los pinchos para los asistentes.

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La ingeniera informática Olalla Rama García, experta en ciberseguridad, fue la encargada de abrir la jornada, poniendo el foco en la importancia de protegerse en el día a día en la era digital. Ofreció todo un “manual de supervivencia” para que todas las personas puedan protegerse mejor en todos los ámbitos, desde un ataque informático hasta las numerosas estafas que están a la orden del día.

Olalla Rama aludió a las distintas técnicas que utilizan los estafadores diariamente, como enviar un mensaje diciendo que tenemos un paquete pendiente de entrega, que prácticamente todos los presentes habían recibido en alguna ocasión. En este sentido, insistió en la importancia de la protección en todos los aparatos digitales, no compartir con nadie las claves, números de cuenta o pinchar en enlaces desconocidos, que se presentan como una trampa para acceder a los datos del usuario.

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Isabel García García, una voz autorizada en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y la inclusión educativa fue la encargada de cerrar el festival con la charla “Non é só autismo”. La logopeda, que desarrolla su actividad entre la práctica clínica, la docencia universitaria y la investigación, aludió a la importancia de visibilizar este trastorno, que se está incrementando notablemente en los últimos tiempos, y afecta a toda la sociedad.

Isabel García insistió en que el autismo no es algo que se viva de forma individual, sino que afecta a la vida diaria de todas las familias que tienen que convivir con la incerteza de este trastorno, a veces sin los recursos necesarios para ello. Como broche de oro de este festival, Carballo acogerá entre los días 29 y 31 de mayo el Encuentro Pintero, una reunión nacional de organizadores de este evento en toda España.