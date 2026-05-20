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Carballo

El polígono de Carballo contará con dos nuevas paradas de autobús a partir del próximo lunes

Permitirá mejorar las conexiones con el centro urbano y la ciudad herculina

Redacción
20/05/2026 18:43
Una calle del polígono de Carballo
Una calle del polígono de Carballo
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Redacción / Carballo A partir del lunes próximo el polígono de Carballo contará con dos nuevas paradas de autobús, una actuación muy demandada por empresas y trabajadores del parque empresarial y que permitirá mejorar las conexiones del área industrial con la capital carballesa y la ciudad de A Coruña. 

El pasado mes de julio, la Xunta ya había confirmado la inclusión del polígono en la Red de Transporte Público de Galicia, quedando pendiente concretar la fecha de inicio del servicio, algo que finalmente se ha producido esta semana. 

Las nuevas paradas se integrarán en un total de 10 servicios diarios de lunes a viernes, con cinco expediciones en dirección Carballo–A Coruña y otras cinco en sentido inverso. 

Una de las paradas, denominada “Pol. Bértoa (Rúa Volframio)”, estará ubicada en la rúa Volframio, a la altura de la rotonda que conecta con las rúas do Ferro y do Cobre. 

La segunda, bajo la denominación “Pol. Bértoa (Oficina de propietarios)”, se situará frente al Centro de Promoción Económica del Polígono, en la rúa do Cobre. 

En dirección Carballo–A Coruña, habrá servicios diarios de lunes a viernes con paso aproximado por el polígono a las 08:37, 09:27, 12:27, 15:13 y 17:58 horas. 

En sentido A Coruña–Carballo, los autobuses pasarán aproximadamente a las 08:49, 12:18, 14:34, 17:19 y 20:19 horas. 

Desde la nueva entidad de gestión (Ecoxem) del polígono de Carballo valoran muy positivamente esta medida, al tratarse de una reivindicación histórica del tejido empresarial del parque y un paso importante para mejorar la movilidad de trabajadores y usuarios, favorecer un acceso más sostenible al área empresarial y reforzar la conexión del polígono con el entorno metropolitano de A Coruña. 

La información actualizada sobre horarios y servicios podrá consultarse en el portal web bus.gal.

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