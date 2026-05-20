La investigadora Verónica Bolón, pregonera de las fiestas del San Xoán de Carballo

Verónica Bolón, primera por la izquierda, con el equipo organizar del Pint of Science y las ponentes del miércoles Mar Casal

La informática e investigadora carballesa Verónica Bolón será la pregonera de las fiestas del San Xoán este año. El secreto fue desvelado ayer en el bar Mercado al finalizar las charlas del Pint of Science. La concejala de Cultura e Festas, Maruxa Suárez, subrayó que “xa tocaba” este reconocimiento a Bolón por su trayectoria profesional y personal, “por decir sempre que si, por ser muller e por ser de Carballo”. Verónica Bolón es también una de las integrantes del comité organizador del Pint of Science y promotora desde la primera edición del festival.

Confesó estar “moi contenta” y con mucha ilusión por haber confiando en ella para este cometido, en el lugar donde nació y donde reside. “Como non iba aceptar?”, se preguntó, recordando que, como bien dijo Maruxa Suárez, ella siempre dice que si a todo. Según indicó, como persona previsora que es, ya lo tiene preparado. Será el día 22 de junio y en su discurso dará cuenta de su relación con Carballo y con las fiestas del San Xoán desde su infancia.

En los últimos días se han anunciado varias actuaciones estelares para la fiestas como Baiuca, Ráfaga, 9Louro y grandes orquestas.