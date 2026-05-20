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Carballo

Semana literaria en Espiral Maior, con tres presentaciones en Carballo

El fisterrán Modesto Fraga continúa con la gira de su poemario "Do amor salgado"

Redacción
20/05/2026 22:36
Una presentación en Espiral Maior
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La sede de Espiral Maior Foro, en Carballo, presenta una Semana literaria, con tres presentaciones y actividades. La primera fue ayer, con la presentación de la novela “Madriña”, del periodista Antonio Tizón. En el acto participaron el psiquiatra y músico carballés, Juan Carlos Díaz del Valle, y el director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello. 

Hoy se presenta el libro de relatos “Onde o vento me leve”, de X. H. Rivadulla Corcón, publicado en la Colección Baldaio, de Edicións Espiral Maior. Acompañarán al autor el poeta Francisco Xosé Fernández Naval y Fernán Vello. El sábado habrá una nueva sesión del Club de Lectura de Espiral Maior, dedicada a la novela “Viaxe a Libunca”, de Antonio Yáñez, quien estará presente en el acto. 

Por otra parte, el autor fisterrán Modesto Fraga sigue la gira de presentaciones de su libro de poemas “Do amor salgado”, reeditado por Aira Editorial en su colección Valilongo. El viernes se presenta en el salón de actos del Concello de Fisterra (19.30), acompañado de Roberto Traba Velay y Susana Rodríguez, edil de Cultura. El sábado (12.30 horas) se presenta en el bar A Gavilla de Corcubión, en un vermú literario con el músico Juanma Abelleira Ronquete.

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