Carballo
Un taller en Carballo para que las plantas vuelvan a la vida
El obradoiro despertó mucho interés entre los participantes este miércoles
La ingeniera agrícola Carmen Alonso impartió ayer un curso en el mercado de Carballo para enseñar a recuperar las plantas en mal estado, con consejos para devolverles la vida y la salud.
El obradoiro despertó un gran interés en la localidad, al igual que ocurrió la semana pasada con los de arreglos florales, que cubrieron las plazas rápidamente. Las actividades forman parte de la programación de dinamización del mercado carballés.