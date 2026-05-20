Un taller en Carballo para que las plantas vuelvan a la vida 

Taller de recuperación de plantas en Carballo Mar Casal

La ingeniera agrícola Carmen Alonso impartió ayer un curso en el mercado de Carballo para enseñar a recuperar las plantas en mal estado, con consejos para devolverles la vida y la salud.

El obradoiro despertó un gran interés en la localidad, al igual que ocurrió la semana pasada con los de arreglos florales, que cubrieron las plazas rápidamente. Las actividades forman parte de la programación de dinamización del mercado carballés.