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Carballo

Derroche de talento en la ceremonia de graduación en el Conservatorio de Carballo

La próxima semana continuarán las audiciones del alumnado en las diferentes especialidades 

Redacción
21/05/2026 21:09
Gala de graduación del alumnado del Conservatorio
Gala de graduación del alumnado del Conservatorio
Mar Casal
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El alumnado del Conservatorio Profesional de Música (CMUS) de Carballo ofreció este jueves todo un derroche de talento durante la ceremonia de graduación del grado elemental y profesional. Los jóvenes demostraron lo aprendido durante el curso escolar en sus diferentes especialidades. 

La próxima semana continuarán con las audiciones, para cerrar un mes de mayo cargado de actividad. El lunes 25 tendrá lugar la audición de percusión, para continuar el martes con saxofón y trombón; el miércoles, trompa y acordeón y flauta; el jueves, clarinete y violín de grado elemental y profesional, además de la graduación de iniciación. 

El viernes 29 de mayo seguirán las audiciones de violoncello y viola, para concluir el 1 de junio con una demostración de piano del alumnado del Conservatorio en Carballo.

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