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Carballo

La CMAT fomenta el interés por los valores patrimoniales de la comarca en las aulas con una unidad didáctica

La entidad presentó en Carballo la iniciativa a docentes y representantes municipales

Redacción
21/05/2026 22:01
La presentación de la unidad didáctica de la CMAT celebrada el miércoles en Carballo
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La CMAT presentó este miércoles en Carballo su nueva unidad didáctica digital, un recurso educativo diseñado para acercar el conocimiento de la comarca a los centros escolares y fomentar entre el alumnado el interés por el patrimonio natural, cultural y paisajístico de la Costa da Morte. 

El acto se celebró en las Escolas do Xardín Agra de Caldas y estuvo dirigido a los centros educativos del norte de la Costa da Morte. La jornada puso el broche final al ciclo de presentaciones organizado por la entidad tras una primera sesión celebrada previamente en Corcubión, destinada a los colegios e institutos de la zona sur del territorio. 

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La iniciativa contó con la participación de representantes institucionales y de numerosos docentes, que tuvieron la oportunidad de conocer el funcionamiento de la herramienta y sus posibilidades de aplicación en el ámbito educativo. 

Durante la presentación, el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, destacó la importancia de promover proyectos que refuercen el vínculo de las nuevas generaciones con su entorno más cercano, subrayando el papel de la educación para fomentar el conocimiento, el respeto y el orgullo por el territorio. 

Desde la CMAT agradecieron la implicación mostrada por los centros participantes en ambas jornadas y avanzaron que aquellos que no pudieron asistir recibirán en los próximos días toda la documentación necesaria para acceder a la plataforma y comenzar a trabajar con los contenidos en las aulas. 

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La acogida por parte del profesorado fue especialmente positiva. Muchos docentes coincidieron en señalar la utilidad de disponer de herramientas que permitan abordar el aprendizaje desde una perspectiva próxima a la realidad del alumnado, favoreciendo el trabajo por proyectos y una mayor participación en el proceso educativo. De hecho, según explicó la asociación, algunos de los centros que asistieron a la primera presentación en Corcubión ya han comenzado a utilizar la unidad didáctica con sus estudiantes. 

La entidad destacó además que el éxito de esta propuesta depende en gran medida de la colaboración de los equipos docentes de la comarca, por lo que agradeció las aportaciones realizadas durante las sesiones de presentación, así como la buena disposición mostrada por el profesorado para incorporar el recurso a la actividad educativa. 

La nueva unidad didáctica ha sido desarrollada al amparo de la subvención de la Diputación de A Coruña y constituye el primer paso de un proyecto educativo más amplio que la CMAT prevé seguir ampliando en los próximos meses. La asociación turística ya trabaja en nuevos materiales relacionados con el mar, la pesca y la conservación del litoral, que serán posibles gracias a la financiación de los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP).

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