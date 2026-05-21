Rivadulla Corcón lleva su libro de relatos a Carballo

Rivadulla Corcón presenta su libro de relatos en Espiral Maior Mar Casal

El muxián Xosé H. Rivadulla Corcón presentó este jueves su libro de relatos “Onde o vento me leve”, en la sede de Espiral Maior Foro, en Carballo, acompañado del director, Miguel Anxo Fernán Vello, y del novelista Francisco X. Fernández.

El acto forma parte de la programación de la Semana Literaria en Espiral Maior Foro. El miércoles se presentaba la novela "Madriña", de periodista Antonio Tizón, y este sábado tendrá lugar una nueva sesión del Club de Lectura de Espiral Maior Foro, dedicado a la novela "Viaxe a Libunca", de Antonio Yáñez. El autor estará presente en el acto.