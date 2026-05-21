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Carballo

Rivadulla Corcón lleva su libro de relatos a Carballo

El autor muxián presentó este jueves su nueva publicación "Onde o vento me leve" 

Redacción
21/05/2026 21:25
Rivadulla Corcón presenta su libro de relatos en Espiral Maior
Rivadulla Corcón presenta su libro de relatos en Espiral Maior
Mar Casal
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El muxián Xosé H. Rivadulla Corcón presentó este jueves su libro de relatos “Onde o vento me leve”, en la sede de Espiral Maior Foro, en Carballo, acompañado del director, Miguel Anxo Fernán Vello, y del novelista Francisco X. Fernández. 

El acto forma parte de la programación de la Semana Literaria en Espiral Maior Foro. El miércoles se presentaba la novela "Madriña", de periodista Antonio Tizón, y este sábado tendrá lugar una nueva sesión del Club de Lectura de Espiral Maior Foro, dedicado a la novela "Viaxe a Libunca", de Antonio Yáñez. El autor estará presente en el acto. 

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