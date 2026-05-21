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Carballo

Un viaje explicado por las obras del certamen Xosé Manuel Eirís en Carballo

Ángel Cordero fue el encargado de la visita guiada por las instalaciones para conocer mejor los trabajos presentados 

Redacción
21/05/2026 21:29
Ángel Cordero realiza una visita guiada por la exposición Xosé Manuel Eirís
Ángel Cordero realiza una visita guiada por la exposición Xosé Manuel Eirís
Mar Casal
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El Concello de Carballo continúa poniendo en valor su patrimonio local y, tras la gran acogida que tuvo la edición número 28 del certamen de fotografía Xosé Manuel Eirís, ayer se realizó un viaje por los trabajos que formaron parte del concurso.

 El reconocido experto y miembro del jurado Ángel Cordero realizó una visita guiada por la exposición, situada en el Pazo da Cultura, que recoge las obras más destacadas del concurso, con piezas de gran calidad técnica y narrativa. Cordero describió los trabajos desde los ojos de un experto en la fotografía, para que el público fuese más allá de la simple observación.

 Así, los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir las razones que llevaron a los expertos a elegir las obras ganadoras, analizando diferentes elementos como la composición, el uso de la luz, la intención comunicativa y la técnica empleada por los artistas.

 La visita se detuvo de forma especial en las obras galardonadas este año, desde la estética contemporánea de la ‘Gasolinera en Armagossa’ de Xavier Ferrer Chust (1º premio), hasta el simbolismo y la carga social presentes en ‘Amencer’ de José Manuel Pérez Pena (2º premio), ‘La ansiedad’ de Dmytro Yaroshevskyi (Premio Especial Carballo) o el retrato ‘Roxanne’ de Miguel Ángel Vijande Cea (accésit). 

Esta propuesta está incluida en el ciclo A través da lente, que está abierta tanto a fotógrafos aficionados como al público en general. Numerosas personas acudieron a la visita guiada este miércoles, entre ellas la concejala de Cultura, Maruxa Suárez. En esta última edición del certamen se recibieron un total de 117 obras de 40 artistas de toda Galicia y de diferentes puntos de España, lo que lo ratifica como referente nacional.

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