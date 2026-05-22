Aspaber reafirma su compromiso de “seguir construíndo futuro” al ampliar el centro de día

Aspaber inaugura su ampliado centro de día Mar Casal

La inauguración de la ampliación del centro de día de Aspaber en A Brea (Carballo) se convirtió en un acto de reivindicación y orgullo del trabajo que desempeña la entidad desde hace medio siglo. La directora, Dolores Fernández, reiteró que se trata de un evento “muy especial” al coincidir con la celebración de los 50 años de vida. “Cumprimos cinco décadas de traballo constante, ao servicio das persoas, acompañando a quen máis o necesita, e construíndo entre todos unha comunidade máis solidaria, inclusiva e comprometida”, subrayó.

Para la directora, la ampliación del centro de día va mucho más allá de unas nuevas instalaciones, puesto que representa el compromiso de crecimiento, y sobre todo, “a vontade de seguir ofrecendo unha atención próxima, profesional e humana”. Además, así renuevan el compromiso de “seguir construíndo futuro e un servicio de calidade próximo”, añadió Dolores Fernández, tras agradecer la colaboración de todas las administraciones implicadas (Xunta, Diputación y Concello), así como a las familias, voluntarios y usuarios.

Aspaber atiende en la actualidad a 120 usuarios y da empleo a 76 personas, lo que lo convierte en el centro especial de empleo con discapacidad intelectual más grande de Galicia, tal como indicó Dolores Fernández, de ahí la necesidad de continuar avanzando y ofrecer los servicios adecuados.

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, puso en valor el trabajo de Aspaber, una entidad de referencia en la comarca de Bergantiños en la atención a las personas con discapacidad intelectual. La conselleira así lo indicó durante la visita a las instalaciones, donde la Xunta invirtió más de 255.000 euros, lo que permite duplicar las plazas de atención diurna, pasando de 35 a 70 usuarios.

La conselleira destacó la “traxectoria exemplar” de Aspaber a lo largo de cinco décadas, caracterizada por su apuesta por ofrecer una atención integral y personalizada a los usuarios, favoreciendo su inclusión social y laboral y brindar apoyo y acompañamiento a las familias en el día a día. En este sentido, indicó que la Xunta financia 137 plazas en los diferentes recursos con los que cuenta la asociación. Fabiola García reafirmó el compromiso de la Xunta con el conjunto de las entidades sociales de Galicia, subrayado que “sempre contan coa man tendida do Goberno galego”.

La conselleira felicitó a la entidad por su trayectoria durante medio siglo y le deseó “outros 50 anos máis de compromiso, entrega e traballo en favor das persoas con discapacidade e das súas familias”.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, que también acudió al acto inaugural, se expresó en términos similares, elogiando el trabajo de la entidad durante sus 50 años de vida. El organismo provincial financió con 33.200 euros las obras de reforma y equipamiento del centro, a través de sus líneas de subvenciones destinadas a entidades sociales.

Aspaber inaugura su ampliado centro de día Mar Casal

Dotó así de mobiliario al nuevo centro, equipamiento para la cocina y comedor, material adaptado y elementos necesarios para mejorar la atención a los usuarios. Formoso señaló que Aspaber lleva “50 anos demostrando que a inclusión é algo que se constrúe todos os días coa axuda dos profesionais e as familias e con compromiso e recursos por parte das administracións”.

“Para a Deputación é un orgullo estar ao lado de entidades como Aspaber, porque fan un traballo imprescindible para que ningunha persoa quede atrás e para que as familias teñan apoio, acompañamento e respostas preto da casa”, añadió. González Formoso felicitó a la asociación, a las familias y a los profesionales de Aspaber por hacer este entidad “unha casa aberta, útil e necesaria para Carballo e para toda a comarca”.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, elogió igualmente el trabajo de esta entidad y afirmó que es “moi fácil” colaborar con ella. “Son cincuenta anos de compromiso, inclusión, servicio, e sobre todo, de futuro”, subrayó regidor. Según indicó, en Carballo hablar de Aspaber “significa xerar oportunidades para a xente que ten capacidades diferentes”, tal como se demuestra en los servicios municipales que prestan desde hace 20 años.

Daniel Pérez valoró muy positivamente el trabajo que desempeña la entidad, al igual que lo hacen los vecinos, e insistió en que se sigue avanzando hacia una sociedad más inclusiva. La inauguración de la ampliación del centro de día forma parte de los actos conmemorativos del 50 aniversario de Aspaber, y supone un nuevo paso en la mejora de los recursos de la entidad, que repercute en la calidad de servicios que presta a los usuarios.

El espacio ofrecerá una mayor accesibilidad, comodidad y bienestar en el día a día de las personas. La asociación es un referente en la Costa da Morte en la atención a las personas con discapacidad.