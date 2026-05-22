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Carballo

Carballo se reivindica como capital de la divulgación científica nacional

Entre el 29 y el 31 de mayo se celebrará el II Encuentro Pintero que reúne a los organizadores del Pint of Science

Redacción
22/05/2026 23:34
Acto de presentación del Encuentro Pintero
Acto de presentación del Encuentro Pintero
Mar Casal
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El Concello de Carballo ya está listo para recibir el II Encuentro Pintero, un evento de carácter estatal que reunirá del 29 al 31 de mayo a una representación de los equipos de personas voluntarias que hacen posible el festival de divulgación científica Pint of Science en casi 120 localidades de toda España. 

El principal objetivo de las jornadas es poner en común los resultados de esta última edición, estrechas lazos entre las sedes y disfrutar del entorno natural, la gastronomía y la cultura del concello carballés. Así lo indicaron este viernes durante la presentación oficial del programa, en un lugar significativo, frente al mural conmemorativo que la artista local Rakele Cavallo está pintando en el barrio de San Cristovo

La obra rinde homenaje a la ciencia y a la identidad carballesa, incluyendo elementos tan significativos como el icónico vaso de Pint of Science, una lata de atún Calvo (colaborador en el proyecto municipal TALK0) y la Landi, la conocida mascota de LandraCiencia. En la presentación participaron el alcalde, Daniel Pérez, y los miembros de la organización del festival y del encuentro: Iván Andrade (concejal de Innovación), Daniel Barreiro (edil de Mocidade) y Cristina Abelleira (responsable de Comunicación del Concello), además de la propia artista plástica. 

El II Encuentro Pintero cuenta con el patrocinio del Concello de Carballo y de la Unión Europea, a través del proyecto TALK0, y la colaboración de las Escolas de Balonmán Xiria para la recogida de los asistentes que lleguen a A Coruña y Santiago de Compostela. El programa de actividades combina sesiones de trabajo técnico con la puesta en valor del territorio. El viernes 29 de mayo comienza la programación con una inmersión en la tradición local a través de una visita guiada al curtidero tradicional de Sofán (17:00 horas), seguida de una sesión de networking y tapeo en la Tasca Loirasa.

 El sábado 30 el plato fuerte institucional se llevará a cabo en el Pazo de Vilar de Francos. A las 10.00 horas comienza la reunión oficial de los equipos del Pint of Science para evaluar el festival, seguida de una comida de convivencia en el mismo lugar. A las 18.00 horas habrá una visita guiada al Festival Rexenera Fest. La jornada remata con una verbena en la Praza do Concello, amenizada por Dúo Veneguay. El domingo el encuentro se despide en la costa, con desayuno en Razo, visita a la feria y otros lugares de interés.

Iván Andrade señaló que el Encuentro Pintero va más allá de una simple reunión. “É un espazo estratéxico para compartir sinerxias, poñer en común ideas innovadoras e seguir fortalecendo redes de colaboración científica en todo o país”, apuntó. El edil de Innovación subrayó que este evento demuestra el “compromiso que temos con proxectos que achegan o coñecemento á rúa dun xeito accesible, ameno e participativo”. 

El alcalde, por su parte, mostró la “firme crenza” del gobierno municipal en que “o progreso dun municipio depende de saber reter e potenciar o talento local, o que chamamos ‘Talento Quilómetro Cero’”. “Que mellor xeito de visibilizalo que fusionando ciencia e o patrimonio industrial en Sofán, a contorna de Razo e o Rexenera Fest. Ciencia e territorio, combinación perfecta para proxectar Carballo cara o futuro”, añadió. 

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