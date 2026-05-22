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Carballo

Cortes viarios y restricciones este sábado por  el Trofeo Ciclista Concello de Carballo 

Las medidas comenzarán a las 15.00 horas

Redacción
22/05/2026 22:37
Imagen de la pasada edición Cedida
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Co motivo de la celebración este sábado de una nueva edición del trofeo ciclista Concello de Carballo habrá restricciones en la circulación cortes de tráfico en varios puntos. 

  1. 🕒 Dende las 15.00 horas. 🚫 Cerrado al tráfico el tramo inicial de la calle Gran Vía

🕒 A partir de las 16.00 horas, cortes puntuales al paso de los ciclistas de la categoría cadete en: 

•     📍 Avda. da Milagrosa

•     📍 Carretera a Coristanco (AC-552)

•     📍 Carretera de Coristanco a Rus (DP-1912)

•     📍 De Rus a Carballo (DP-1914)

•     📍 Tramo Ardaña - Artes

•     📍 Feira de Verdillo - Carballo (DP-1905 / AC-413)

🕒 Desde las 18.00 hasta las 19.30 horas, cortes por desarrollo de las carreras de Escolas en el circuito urbano: Gran Vía, Dr. Fleming, Avda. Bergantiños, Rúa Vila de Corcubión, Vila de Noia, Vila de Negreira y Sol.

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