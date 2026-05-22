Cortes viarios y restricciones este sábado por  el Trofeo Ciclista Concello de Carballo 

Imagen de la pasada edición Cedida EC

Co motivo de la celebración este sábado de una nueva edición del trofeo ciclista Concello de Carballo habrá restricciones en la circulación cortes de tráfico en varios puntos.

🕒 Dende las 15.00 horas. 🚫 Cerrado al tráfico el tramo inicial de la calle Gran Vía

🕒 A partir de las 16.00 horas, cortes puntuales al paso de los ciclistas de la categoría cadete en:

• 📍 Avda. da Milagrosa

• 📍 Carretera a Coristanco (AC-552)

• 📍 Carretera de Coristanco a Rus (DP-1912)

• 📍 De Rus a Carballo (DP-1914)

• 📍 Tramo Ardaña - Artes

• 📍 Feira de Verdillo - Carballo (DP-1905 / AC-413)

🕒 Desde las 18.00 hasta las 19.30 horas, cortes por desarrollo de las carreras de Escolas en el circuito urbano: Gran Vía, Dr. Fleming, Avda. Bergantiños, Rúa Vila de Corcubión, Vila de Noia, Vila de Negreira y Sol.