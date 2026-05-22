Empieza una nueva edición de la campaña “Que rule, que rule” del Centro Comercial Aberto

Presentación de la campaña Que rule del CCA Carballo Mar Casal

El Centro Comercial Aberto (CCA) Carballo acaba de poner en marcha una nueva edición de la campaña “Que rule, que rule!”, una de las propuestas más esperadas de la primavera con la que se busca premiar la fidelidad de la clientela e incentivar las compras en el comercio local.

Representantes de la entidad presentaron la campaña este viernes en la Praza do Concello, junto con el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, el concejal de Feiras e Mercados, Ramón Varela y la técnica responsable del área de Promoción Económica y Turismo, Paula Lema. La campaña, que llega a su séptima edición, se llevará a cabo hasta el sábado 6 de junio.

Durante estos días, todas las personas que realicen compras en los 61 establecimientos participantes recibirán un boleto por compra, con el que podrán participar en la gran ruleta de premios instalada en la Praza do Concello. La presidenta del CCA, Silvana Rama, recordó que esta campaña es mucho más que una promoción.

“É un pequeno agradecemento á veciñanza que, coas súas compras e visitas, mantén viva a nosa vila e ao comercio local. E nós queremos devolver, a través da nosa ruleta de premios, a confianza e o apoio que recibimos cada día”, subrayó.

Ramón Varela también destacó el impacto de la campaña en el dinamismo local: “Para a concellería é fundamental camiñar da man do CCA en proxectos que dan vida ás nosas rúas, feiras e mercados. Esta ruleta non só premia a fidelidade da clientela, senón que funciona como un impulso directo para os establecementos. Convidamos a toda a cidadanía a participar e a seguir apostando pola proximidade, porque apoiar o comercio local é facer crecer a Carballo”, indicó el edil.

La jornada central de la campaña se celebrará el primer sábado del mes de junio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con una ruleta que repartirá más premios que nunca, más de 1.500 premios directos entre las personas participantes. Tal y como recogen las bases de la campaña, y por motivos organizativos, no se permitirán más de tres tiradas consecutivas por persona.

Entre los premios, habrá experiencias y regalos de todo tipo: cenas, desayunos, sesiones de piscina termal, clases de surf, alojamiento y desayuno en el Glamping Nature, limpiezas bucales, productos gourmet, parasoles, set de palas, dulces, helados artesanos, chocolate, artículos para mascotas, vales de compra, entre otras sorpresas.

Además, todos los boletos que no resulten premiados participarán automáticamente en el sorteo final de cuatro cheques de 100 euros cada uno para consumir en los casi cien establecimientos asociados al CCA Carballo. La campaña cuenta con la colaboración de 96 empresas locales, con el apoyo de la Fundación Luis Calvo, el Concello de Carballo, la Xunta y la Diputación.

El alcalde destacó la colaboración de la Administración local en esta cita lúdica “que dinamiza as nosas rúas e que sempre conta cunha acollida excelente. Comprar en Carballo sempre é sinónimo de calidade, e con estas accións, o tecido comercial é máis forte e atractivo”.