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Carballo

Unanimidad institucional en Carballo para exigir el reconocimiento del pintor y poeta Francisco Miguel y frenar la planta de biogás

El pleno del próximo lunes también abordará la flexibilización del reglamento del mercado municipal

Redacción
22/05/2026 21:45
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Presentación este viernes de los asuntos del pleno
Mar Casal
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La corporación carballesa celebra el lunes el pleno ordinario de mayo con diversos asuntos a tratar, presentados por el alcalde, Daniel Pérez, acompañado de los concejales de Facenda, Belén Lendoiro, y Contratación, Ramón Varela. 

Entre estos asuntos destacan dos declaraciones institucionales que cuenta con apoyo unánime de la corporación. La primera, para instar a la Real Academia Galega de Belas Artes a tomar en consideración la candidatura del pintor y poeta Francisco Miguel. Más allá de su condición de víctima de la represión franquista, el alcalde destacó su papel como gran renovador artístico y puso en valor la colaboración entre el Concello, la Asociación Cultural Lumieira, la ciudadanía y la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica para convertir un antiguo lugar de dolor en un espacio de justicia y memoria viva. 

La segunda, para expresar el rechazo del pleno a la planta de biogás proyectada en A Laracha. Esta declaración institucional, originada a propuesta del PP, coincide con la aprobada en la Diputación y con la moción de la que desistió el BNG en favor de esta iniciativa unánime. 

Otro asunto a tratar es una modificación estrictamente formal y técnica del anexo de inversiones del presupuesto de 2026 para cerrar los proyectos financiados por los fondos Feder. Se trata de la coordinación en un único contrato de las obras de las calles Cervantes, Gran Vía y plaza do Concello, para facilitar una planificación más sencilla de los servicios urbanos. En cuanto a la reforma del mercado, se ha reducido de tres a dos anualidades la distribución del gasto para la obra de la primera planta y su entorno. 

También se tramitará una modificación puntual de la ordenanza del mercado, creando una figura legal más ágil para que los emprendedores puedan ocupar los puestos vacíos de inmediato sin esperar a los largos plazos de las licitaciones. Además, se flexibilizará la reorganización interna de los puestos en colaboración los propios placeros. 

El pleno revisará también los precios del servicio de limpieza viaria que realiza Aspaber, para aplicar un incremento del 2,5%, por lo que el coste llega a 517.965,65 euros sin IVA. Finalmente, se informará de que el período medio de pago a proveedores en el primer trimestre del año fue de 30,41 días. 

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