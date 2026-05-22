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Carballo

Vieiro lanza una campaña en las redes sociales para acercar la prevención a los más jóvenes

La iniciativa contará con la participación de creadores de contenido gallegos 

Redacción
22/05/2026 23:58
Una de las sesiones en los centros educativos del programa Odisea de Vieiro
Una de las sesiones informativas de Vieiro en un centro educativo
Cedida
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La asociación Vieiro y Abenova Group lanzan una campaña en redes sociales para acercar la prevención y los servicios de la entidad a la gente más joven. La iniciativa contará con la participación de creadores de contenido gallegos y se llevará a cabo en la semana del Día Mundial Sen Tabaco. 

En las redes sociales se presentarán los servicios de la entidad, especialmente en los casos de prevención y la importancia de la concienciación alrededor de las nueva adiciones entre la gente más joven. La acción estará coordinada por Carlos Abelenda, responsable de Abenova Group, y con participación de creadores de contenido como Xandre Muiño, Lucas Rey, Yaiza de Carola, Totakeki y The Leandrinho, que intervendrán en distintos videos publicados durante la próxima semana, con enfoques variados, combinando divulgación, humor, reflexión y contenido adaptado al formato actual de las redes sociales.

 El principal objetivo es concienciar a los más jóvenes en ámbitos como la prevención, atención psicológica, asesoramiento, apoyo a la familia y adiciones. Con esta nueva campaña se pretende conectar con los más jóvenes, con un lenguaje natural, sencillo y actual. Incluirá formato audiovisual, con entrevistas por la calle, videos divulgativos y sketchs humorísticos, entre otros.

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