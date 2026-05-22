Vieiro lanza una campaña en las redes sociales para acercar la prevención a los más jóvenes

Una de las sesiones informativas de Vieiro en un centro educativo Cedida

La asociación Vieiro y Abenova Group lanzan una campaña en redes sociales para acercar la prevención y los servicios de la entidad a la gente más joven. La iniciativa contará con la participación de creadores de contenido gallegos y se llevará a cabo en la semana del Día Mundial Sen Tabaco.

En las redes sociales se presentarán los servicios de la entidad, especialmente en los casos de prevención y la importancia de la concienciación alrededor de las nueva adiciones entre la gente más joven. La acción estará coordinada por Carlos Abelenda, responsable de Abenova Group, y con participación de creadores de contenido como Xandre Muiño, Lucas Rey, Yaiza de Carola, Totakeki y The Leandrinho, que intervendrán en distintos videos publicados durante la próxima semana, con enfoques variados, combinando divulgación, humor, reflexión y contenido adaptado al formato actual de las redes sociales.

El principal objetivo es concienciar a los más jóvenes en ámbitos como la prevención, atención psicológica, asesoramiento, apoyo a la familia y adiciones. Con esta nueva campaña se pretende conectar con los más jóvenes, con un lenguaje natural, sencillo y actual. Incluirá formato audiovisual, con entrevistas por la calle, videos divulgativos y sketchs humorísticos, entre otros.