Alumnos de la EFA Fonteboa visitan e parque empresarial de Bértoa en un proyecto impulsado por Axober

Jornada Axober en el vivero de empresas de Bértoa EC

Axober, la asociación de jóvenes empresarios de Bergantiños, continúa impulsando el proyecto ‘Construíndo O Futuro’. En este marco, una treintena de alumnos de la EFA Fonteboa de Coristanco visitó ayer varias empresas del polígono de Bértoa, en Carballo. El alumnado pudo conocer el vivero de empresas y conoció las instalaciones de Suheyco, Agetrans e Transportes Razo, y Kia Corgal

Diego Iglesias, presidente de Axober, se encargó de abrir la jornada insistiendo en la importancia de acercar al alumnado la realidad empresarial. A continuación, Pablo Rodríguez, gerente del polígono, hizo una explicación general sobre la creación y evolución del parque carballés, abordando su origen, crecimiento a lo largo de los años servicios disponibles, número de empresas y aspectos clave de su funcionamiento.

Ángel Noguerol, en representación de la Cámara de Comercio da Coruña, explicó el funcionamiento del vivero de empresas y los servicios que la entidad ofrece para apoyar al emprendimiento, el desarrollo empresarial y el acompañamiento de nuevos proyectos.

Las visitas comenzaron en Suheyco, especializada en soluciones para carpintería, construcción y equipamiento profesional. Durante el recorrido, el alumnado conoció los procesos vinculados a la transformación de la madera, desde el corte y preparación de las piezas hasta los distintos sistemas de cerraduras y herrajes.

A continuación visitaron Agetrans e Transportes Razo, donde se presentó un amplio abanico de servicios que desarrollan. El alumnado pudo conocer tanto su actividad principal de transporte, con una flota propia de casi 60 camiones, como otros servicios complementarios, entre ellos la comercialización de transportes, la venta de áridos, hormigón y otras áreas del sector.

La última parada fue en Kia Corgal, donde se abordaron las novedades en el ámbito de la movilidad, con especial atención a los vehículos eléctricos e híbridos, analizando sus diferencias y características. La visita incluyó las instalaciones del taller, la zona de recambios y el servicio de lavado.

Axober destaca que la actividad fue enriquecedora para el alumnado, al que este tipo de jornadas “ayudan a visualizar el entorno laboral existente en su contorno más próximo y a desmontar la idea de que las oportunidades profesionales solo se encuentran en las grandes empresas situadas en las principales ciudades. Además, permiten poner en valor que contamos con uno de los parques empresariales más importantes de Galicia”, destacó Diego Iglesias, presidente de la entidad.

El programa ‘Construíndo O Futuro’ cerrará el jueves con una jornada dedicada a la conexión entre la empresa y la formación bajo el titulo ‘Foro Empresa, FP e Talento’.