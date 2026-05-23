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Carballo

Carballo se convierte en escaparate de las entidades sociales en el II Feirón en Rede, este domingo

Las 14 entidades sociales del municipio darán a conocer su actividad en la Praza do Concello

Redacción
23/05/2026 19:48
Feria de Carballo
El Feirón en Rede se celebra en la Praza do Concello
Mar Casal
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Carballo celebra este domingo la segunda edición del Feirón en rede “Carballo solidario”, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de las entidades sociales do municipio y acercarlo a la ciudadanía en un espacio abierto, participativo y dinámico.

 El escenario de la actividad será la Praza do Concello, donde se darán cita 14 entidades sociales que desarrollan su actividad en el concello carballés:AECC, ALCER, Fundación Érguete Integración, Cruz Vermella, Un Paso Máis, O Legado de Max, Afaber, Cáritas, Aspaber, APEM, Íntegro, Vieiro, Lenda Educativa y Senegaleses Carballo. 

La jornada dará comienzo a las 1030 horas, y cada entidad dispondrá de un puesto en el que dará a conocer su trabajo, ofrecer información y llevar cabo actividades de sensibilización dirigidas al público asistente, entre ellas un obradoiro de reutilización de redes da pesca, una exhibición de música do Senegal o un taller de chapas.

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