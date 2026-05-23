Carballo se convierte en escaparate de las entidades sociales en el II Feirón en Rede, este domingo

El Feirón en Rede se celebra en la Praza do Concello Mar Casal

Carballo celebra este domingo la segunda edición del Feirón en rede “Carballo solidario”, una iniciativa que busca poner en valor el trabajo de las entidades sociales do municipio y acercarlo a la ciudadanía en un espacio abierto, participativo y dinámico.

El escenario de la actividad será la Praza do Concello, donde se darán cita 14 entidades sociales que desarrollan su actividad en el concello carballés:AECC, ALCER, Fundación Érguete Integración, Cruz Vermella, Un Paso Máis, O Legado de Max, Afaber, Cáritas, Aspaber, APEM, Íntegro, Vieiro, Lenda Educativa y Senegaleses Carballo.

La jornada dará comienzo a las 1030 horas, y cada entidad dispondrá de un puesto en el que dará a conocer su trabajo, ofrecer información y llevar cabo actividades de sensibilización dirigidas al público asistente, entre ellas un obradoiro de reutilización de redes da pesca, una exhibición de música do Senegal o un taller de chapas.