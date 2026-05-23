Profesionales y familias reivindican una inclusión real en las jornadas sobre autismo en Carballo

Acto inaugural de las jornadas sobre autismo en el Fórum Carballo Raúl López Molina

El Fórum Carballo acogió este sábado la III Xornada Formativa “A Inclusión Socioeducativa”, organizada por la agrupación Un Paso Máis, en colaboración con Aspaber, en la que se profundizó en la intervención en el Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un enfoque práctico y multidisciplinar.

La jornada despertó un gran interés, con la asistencia de docentes y familias, cubriendo todas las plazas. El encuentro sirvió también para reivindicar por parte de las familias y profesionales una inclusión real y efectiva de las personas con autismo. La presidenta de Un Paso Máis, Banesa Martínez, así lo dejó claro durante el acto inaugural, en la que también agradeció el trabajo de todas las personas que forman parte de la entidad, que luchan por conseguir un futuro mejor para sus hijos.

Banesa Martínez subrayó que el espíritu de la entidad responde a su propio nombre, “non renderse e dando sempre un paso máis” a favor de las personas con autismo. En vista del éxito que despertaron las tres ediciones de las jornadas, Martínez confía en que tendrán continuidad en el futuro.

El doctor en Equidade e Innovación Educativa, Marcos Pinaque, participante en las jornadas, también destacó el trabajo que realizan desde Un Paso Máis y anunció que están trabajando en la edición de un libro digital donde se podrán compartir recursos y estrategias, que será gratuito y estará a disposición de todo el mundo. Estará listo durante este verano, según indicó.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, elogió igualmente el trabajo de Un Paso Máis y de iniciativas como esta, que hacen que el Fórum se convirtiese de nuevo en el “corazón da empatía, a aprendizaxe, e sobre todo, da inclusión”. Pinaque también abordó los intereses del alumnado y diferentes metodologías. Además, se presentaron materiales adaptados y, por primera vez, se llevó a cabo una mesa redonda con experiencias reales en primera persona, que fue uno de los momentos más emotivos de las jornada.