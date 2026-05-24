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Carballo

La Costa da Morte se vuelca con las "Princesas Rett" y los enfermos de cáncer

En Ponteceso se celebró una multitudinaria sesión vermú para recaudar fondos para investigar el síndrome de Rett 

Redacción
24/05/2026 21:03
Sesión vermú solidaria a favor de Mi Princesa Rett en Ponteceso
Sesión vermú solidaria a favor de Mi Princesa Rett en Ponteceso
Raúl López Molina
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La Costa da Morte se convirtió este domingo en un hervidero de actos festivos y culturales, entre los que dominó la solidaridad. En Ponteceso se celebró una nueva edición del vermú solidario a favor de la asociación Mi Princesa Rett y en Cee una comida contra el cáncer. El objetivo es claro en los dos casos, recaudar fondos para la investigación del síndrome de Rett y para luchar contra el cáncer, con una gran respuesta ciudadana, a pesar del calor asfixiante de este domingo. 

En el Recheo de Ponteceso se registró la cita más multitudinaria, con un apoyo masivo a las “Princesas Rett”, que llegaron desde diferentes lugares para participar en la causa solidaria. Música, gastronomía y concentración de motos y de coches clásicos fueron las principales actividades, con muchos rostros conocidos del panorama musical y del ámbito deportivo.

 Entre ellos, el campeón del Dakar Fran Gómez Pallas y su equipo, así como artistas de la talla de Paco Lodeiro, Laura Añón (madrina de la asociación gallega Mi Princesa Rett), César Romero o varios dj, entre otros. Noelia Garrido, la madre de Daniela, la niña que sufre síndrome de Rett y promotora de esta causa, agradeció todo el apoyo prestado en esta nueva jornada solidaria, donde han recibido apoyos desde todos los ámbitos. Los asistentes pudieron disfrutar también de buena gastronomía, con callos, paella y tortilla para sucumbir al calor. 

Al mismo tiempo, en el pabellón polideportivo de Cee aportaban su granito de arena para ayudar en la investigación contra el cáncer. Durante la comida se sortearon diferentes regalos donados por los establecimientos comerciales. La capital ceense también fue escenario de otro evento solidario el pasado sábado. 

El Concello brindó una recepción a la vecina Susana Gómez Castiñeira, quien participó en el reto solidario “Rara. Única. Mi viaje con Cris”, una iniciativa para dar visibilidad a las enfermedades raras y a las personas que las padecen. En la recepción, presidida por la alcaldesa, Margot Lamela, participaron las asociaciones Aspadex, Paseniño y Apem.

Comida contra el cáncer, este domingo en el pabellón de Cee
Comida contra el cáncer, este domingo en el pabellón de Cee
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