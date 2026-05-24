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Carballo

Una intensa granizada cae en la comarca

La tormenta se está produciendo con aparato eléctrico

Redacción
24/05/2026 20:37
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Las bolas de granizo caídas a las ocho de la tarde
DB
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Una intensa tormenta con aparato eléctrico está afectando a la comarca, después de un intenso día de calor en el que las temperaturas superaron los 30 grados. 

Sobre las ocho de la tarde se produjo una fuerte granizada en Carballo, con 'piedras' de granizo que rebotaban incluso al tocar el suelo. A más de uno le sorprendió en plena calle, teniendo que ponerse a cubierto. Continúa la lluvia y la tormenta se desplaza hacia otras localidades de la zona.

Las previsiones apuntan a que la semana comenzará con altas temperaturas.

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Un manto de granizo cubriendo un patio en el centro de Carballo
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