Una intensa granizada cae en la comarca

Las bolas de granizo caídas a las ocho de la tarde DB

Una intensa tormenta con aparato eléctrico está afectando a la comarca, después de un intenso día de calor en el que las temperaturas superaron los 30 grados.

Sobre las ocho de la tarde se produjo una fuerte granizada en Carballo, con 'piedras' de granizo que rebotaban incluso al tocar el suelo. A más de uno le sorprendió en plena calle, teniendo que ponerse a cubierto. Continúa la lluvia y la tormenta se desplaza hacia otras localidades de la zona.

Las previsiones apuntan a que la semana comenzará con altas temperaturas.