Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo continúa recuperando la memoria colectiva con una gran implicación vecinal

En las parroquias de Noicela y Rebordelos se recogieron más de 300 fotografías el fin de semana

Redacción
25/05/2026 21:53
Recopilación de material en el centro social de Imende
Recopilación de material en el centro social de Imende
IG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Carballo continúa con su firme apuesta de recuperar la memoria colectiva y salvaguardar el patrimonio inmaterial, gráfico e histórico del municipio, con una gran implicación vecinal. La última jornada de recopilación de material que se registró el fin de semana en la zona costera fue una de las más fructíferas, recuperando más de 300 fotografías en las parroquias de Noicela y Rebordelos. 

El encuentro fue el centro social de Inmende “onde a xente respondeu de forma masiva ao chamamento de rebuscar nos caixóns”, tal como indican desde el Gobierno local, superando todas las expectativas. Las imágenes corresponden a recuerdos familiares “que axudan a reconstruír de forma fiel a historia cotiá, as tradicións e a evolución desta fermosa franxa do litoral carballés”, subrayan. 

Las fotografías son escaneadas y documentadas, permitiendo a los participantes conservarlas en todo momento. Todas esas imágenes serán catalogadas, protegidas e integradas en la nueva plataforma web que el Concello de Carballo está diseñando, con el fin de que ese legado sea accesible y gratuito para toda la ciudadanía y las futuras generaciones.

 Desde el departamento de Bibliotecas, Arquivos y Normalización Lingüística queremos agradecer la colaboración de la comisión de fiestas y del consello parroquial. “Só a través destas achegas individuais é posible ir completando este gran álbum colectivo que conforma a nosa identidade como pobo”, indicó la concejala Ángeles Pacoret. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Portada do disco Contrabando de Do Rivés

As cantareiras Do Rivés estrean o álbum 'Contrabando', que xira arredor deste concepto na comarca
Redacción
Acto inaugural de las jornadas sobre autismo en el Fórum Carballo

Las entidades que trabajan por la inclusión socioeducativa unen fuerzas en Carballo
Redacción
Recopilación de material en el centro social de Imende

Carballo continúa recuperando la memoria colectiva con una gran implicación vecinal
Redacción
Presentación del Balsiña Fest en la plaza de skate

Nace el Balsiña Fest, que llenará Carballo de cultura urbana el 13 de junio
Redacción