Carballo continúa recuperando la memoria colectiva con una gran implicación vecinal

Recopilación de material en el centro social de Imende IG

El Concello de Carballo continúa con su firme apuesta de recuperar la memoria colectiva y salvaguardar el patrimonio inmaterial, gráfico e histórico del municipio, con una gran implicación vecinal. La última jornada de recopilación de material que se registró el fin de semana en la zona costera fue una de las más fructíferas, recuperando más de 300 fotografías en las parroquias de Noicela y Rebordelos.

El encuentro fue el centro social de Inmende “onde a xente respondeu de forma masiva ao chamamento de rebuscar nos caixóns”, tal como indican desde el Gobierno local, superando todas las expectativas. Las imágenes corresponden a recuerdos familiares “que axudan a reconstruír de forma fiel a historia cotiá, as tradicións e a evolución desta fermosa franxa do litoral carballés”, subrayan.

Las fotografías son escaneadas y documentadas, permitiendo a los participantes conservarlas en todo momento. Todas esas imágenes serán catalogadas, protegidas e integradas en la nueva plataforma web que el Concello de Carballo está diseñando, con el fin de que ese legado sea accesible y gratuito para toda la ciudadanía y las futuras generaciones.

Desde el departamento de Bibliotecas, Arquivos y Normalización Lingüística queremos agradecer la colaboración de la comisión de fiestas y del consello parroquial. “Só a través destas achegas individuais é posible ir completando este gran álbum colectivo que conforma a nosa identidade como pobo”, indicó la concejala Ángeles Pacoret.