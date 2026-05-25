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Carballo

Las entidades que trabajan por la inclusión socioeducativa unen fuerzas en Carballo

El éxito de las terceras jornadas organizadas por Un Paso Máis garantiza una próxima edición 

Redacción
25/05/2026 21:56
Acto inaugural de las jornadas sobre autismo en el Fórum Carballo
Acto inaugural de las jornadas sobre autismo en el Fórum Carballo
Raúl López Molina
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Las terceras Xornadas sobre la inclusión socioeducativa (TEA) que se celebraron el sábado en el Fórum Carballo, organizadas por Un Paso Máis, sirvieron también para unir fuerzas a nivel autonómico, al contar con la presencia de Patricia Davila, presidenta de BarbanTEA, así como otros colectivos de la zona. Entre ellos, las responsables de Paseniño, Alejandra Caamaño y Anabel Piñeiro. 

Esta última fue la promotora de este tipo de eventos en la Costa da Morte hace ya varios años. Estas jornadas superaron todas las expectativas, con la asistencia de un centenar de docentes, profesionales de la salud y familias, que llenaron el auditorio del Fórum. El profesorado de Educación Primaria de Carballo fue el más numeroso, aunque los asistentes llegaron desde diferentes puntos de Galicia. 

Los relatores invitados ofrecieron contenidos de gran interés para las familias y el resto de asistentes, según explican desde la organización. Uno de los momentos más enriquecedores de la jornada llegó de la mano de Aspaber, con una trayectoria de medio siglo de vida, y su lema “facendo camio ao andar”, muy aplaudido por los asistentes. Las experiencias en primera persona del alumnado de FP dual conmovieron al público, al igual que la intervención de la directora, Dolores Fernández. 

El equipo técnico también dio muestras de la enorme capacitación y humanidad en el día a día. También fue especialmente emotiva la mesa redonda con testimonios reales, moderada por Valentín Costa, en la que Clara, Guille y Sheila dieron una lección de vida a todos los asistentes. El éxito conseguido en estas nuevas jornadas garantiza una próxima edición. 

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