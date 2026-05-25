Nace el Balsiña Fest, que llenará Carballo de cultura urbana el 13 de junio

Presentación del Balsiña Fest en la plaza de skate Mar Casal

El Concello de Carballo presentó este lunes la primera edición del Balsiña Fest, un festival de cultura urbana de acceso gratuito que llenará la Skate Praza de Rego da Balsa el sábado 13 de junio. El evento nace de la colaboración entre la Concejalía de Mocidade y los pubs de la Rúa da Estrela, Magic, Goat, American Dreams y Goldie, y supone la evolución natural del Pre San Xoán, convertida en una cita más ambiciosa.

El cartel presentado este lunes fue elaborado por el diseñador gráfico carballés Antón González Barca, una de las promesas locales que participan en el evento. El Balsiña Fest gira alrededor de la música urbana, y el “skate jam”, que convertirá la plaza en un espacio de competición. La música será el hilo conductor del festival, con la presencia de grandes promesas estatales y dj y artistas de la zona.

Como cabeza de cartel figura el joven de Santa Comba LG1DO, que con solo 18 años se ha convertido en una de las voces emergentes más potentes de la escena urbana estatal, con piezas en gallego y en castellano. Acumula más de un millón de reproducciones y su tema “Darche” llegó al Top 4 del 50 viral de España en Spotify. El artista xalleiro compartirá escenario con Collazo, otro de los artistas emergentes del panorama gallego, y el carballés Tunaboy. Además, estarán los dj locales Kelsier, Emete, LouLow, Cotelo, DJ Roy y Luciano Macaro, que harán vibrar la plaza.

“Queremos que a mocidade deixe de ser destinataria pasiva e pase a ser protagonista. Queremos demostrar que en Carballo se pode ter vida cultural, profesional e social sen ter que marchar fóra. Quedar é unha opción”, indicó el concejal de Mocidade, Daniel Barreiro, durante la presentación, en la que estuvo acompañado del alcalde, Daniel Pérez y representantes de los pubs de la rúa Estrella.

El festival reivindica también la colaboración público privada como modelo de trabajo. El alcalde también mostró su apuesta por este tipo de eventos, adaptándose a los nuevos tiempos y apostar por la juventud. “Construimos identidade e sentimento de pertenza arredor dun proxecto común e propio”, indicó.