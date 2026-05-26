‘A Costa e os castelos’ llega a Santiago con un pase especial y un coloquio con sus creadores

Una actividad del Asaltao ao Castelo de Vimianzo EC

‘A Costa e os castelos’, el cortometraje documental dirigido por Alejandro Gándara Porteiro, llega este miércoles (19.00 horas) al Museo do Pobo Galego con un pase especial abierto al público.

La sesión contará con una presentación y un coloquio posterior con la participación del propio director y de Manuel Lucas Mariño, en un encuentro presentado por Xosé María Lema Suárez, historiador y miembro del patronato del Museo do Pobo Galego.

El filme propone un viaje por la Costa da Morte a través de sus castillos, torres y pazos para componer un relato sobre historia, memoria, paisaje y territorio.

Con una mirada rigurosa, sensible y contemporánea, la pieza pone en diálogo el pasado de estas arquitecturas con su presencia actual en la vida de la comarca, en donde continúan integradas como lugares de visita, sede de actividades culturales, fiestas....

‘A Costa e os castelos’ recorre enclaves como el Castelo de Vimianzo, las torres de Mens, la torre da Penela, las torres doAllo o el Castelo de San Carlos, situándolos en un contexto especialmente evocador: el del verano en la Costa da Morte.

A través de imágenes luminosas y estivales, el cortometraje reflexiona sobre lo que sabemos, ñp qué recordamos, lo que olvidamos y la manera en la que ciertos relatos históricos siguen definiendo lo que somos como colectivo.

La propuesta combina investigación histórica y tratamiento artístico en un relato cronológico abierto también al juego, al humor y a las asociaciones visuales.

La voz en off de María Lado funciona como hilo conductor de una pieza que enlaza información, sensibilidad e identidad local.

La proyección compostelana llega después de las primeras presentaciones públicas del documental en la Costa da Morte y dentro de un instante especialmente significativo para su equipo, ya que Alejandro Gándara Porteiro y Manuel Lucas Mariño fueron reconocidos recientemente con el Premio Mestre Mateo á Mellor Documental por ‘360 Curvas’, trabajo en el que participaron como codirector y director de fotografía, respectivamente.