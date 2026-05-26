Carballo apuesta por la divulgación científica en el programa de la Semana do Medio Ambiente

Miguel Vales, Daniel Pérez e Iván Andrade durante el acto de presentación del progama celebrado en la Praza da San Cristovo Mar Casal

El Concello de Carballo volverá a fusionar divulgación científica, sensibilización ecológica y participación ciudadana en la nueva edición de la Semana do Medio Ambiente, que arranca el próximo lunes y se prolongará hasta el viernes, día 5 de junio.

Las actividades diseñadas están vinculadas al Proyecto Talko (Talento kilómetro cero), enmarcado en el programa europeo MSCA and Citizens y financiado por la Unión Europea, que busca potenciar la transferencia de conocimiento y el talento científico a nivel local.

La presentación del programa se llevó a cabo en la Praza de San Cristovo durante un acto al que asistieron el alcalde de Carballo, Daniel Pérez; el concejal de Medio Ambiente e Servizos, Miguel Vales; y el concejal de Innovación, Formación, Emprego, Fondos Europeos e Axenda Urbana, Iván Andrade.

Según explicaron, todas las propuestas requieren de inscripción previa a través de la página web carballo.gal.

Ciencia y paleontología

El bloque dirigido al público joven (a partir de 12 años) y adulto se centrará en tres obradoiros prácticos y teóricos impartidos por el Grupo de Investigación en Cambio Ambiental e Paleobioloxía de la Universidade de A Coruña.

Las distintas sesiones se llevarán a cabo en las Escolas Agra de Caldas y comenzarán a las 17.00 horas.

La sesión inicial del lunes día 1 se denominará ‘Reconstruccións Climática’ y ayudará a comprender los métodos de estudio del clima del pasado.

La del miércoles día 3 girará en torno a la digitalización 3D de muestras paleontológicas. Finamente, la del día 5 llevará por título ‘Que nos contan os fósiles?’ y permitirá al público participante elaborar moldes y réplicas de fósiles.

Para personas adultas (a partir de 18 años) también se llevará a cabo una ruta guiada por Aldemunde, última actividad del programa MercaEscola, retrasada por la alerta por tormenta del lunes pasado, pero que debido al interés que despertó, se abre a a más personas interesadas.

El jueves, 4 de junio, a las 17.00 horas comenzará una segunda caminata de una duración aproximada de 3 horas.

El Grupo Naturalista Hábitat guiará una salida de campo centrada en las Herbas de San Xoán, pensada para la participación de personas adultas pero también de niños-as a partir de 10 años.

Circuito lúdico-festivo para niños de 4 a 10 años

La programación prevista se completará el viernes 5 de junio, coincidiendo con el Día do Medio Ambiente, con un circuio lúdico-científico diseñado específicamente para niños y niñas de entre 4 y 10 años.

Este espacio contará con cinco estaciones interactivas.

‘O sandwich da Terra’ es una de ellas e incluirá un obradoiro sobre estratos y sedimentos comestibles; ‘Cazadores de pegadas’ es una actividad encaminada a la creación de fósiles y modelado 3D a base de plastilina; ‘Cristais magnéticos’ permitirá a los niños participantes realizar simulaciones científicas mediante limaduras e imanes; ‘O puzzle do clima’ es un juego de animación directo y sin pantallas; por último, ‘Lupas e micro-mundos’permitirá la observación directa de la naturaleza con distintos instrumentos ópticos.

Presentación

Durante la presentación del programa, el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales, destacó el valor de conectar el entorno natural más próximo y de que las nuevas generaciones aprendan a proteger la biodiversidad que nos rodea.

Iván Andrade puso el foco en la calidad de las actividades programadas y el prestigio de los profesionales que están detrás de las mismas.

Por último, el regidor, Daniel Pérez, incidió en la importancia de abrir las puertas de la ciencia a toda la ciudadanía para ayudar a entender, de forma práctica y amena, “os retos climáticos aos que nos enfrontamos”.