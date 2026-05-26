Diario de Ferrol

Carballo

La marca provincial ‘A paisaxe que sabe’ participó en la gala del Premio Cociñeiro-a Galego-a 2026

El evento se llevó a cabo este martes en el auditorio Mar de Vigo

Redacción
26/05/2026 22:25
Los chefs del restaurante coruñés Árbore da Veiga sorprendieron al público con distintas elaboraciones
La Diputación de A Coruña estuvo presente este martes en la gala del Premio Cociñeiro-a Galego-a 2026 que se celebró en el auditorio Mar de Vigo. 

Al evento asistió su vicepresidente, el carballés Xosé Regueira, y también tuvo un stand propio la campaña provincial ‘A paisaxe que sabe’. 

“A gastronomía galega vive un momento extraordinario grazas á combinación do enorme talento das nosas cociñeiras e cociñeiros cunha despensa única, que nace do mellor mar e da mellor terra. Temos produto, identidade e creatividade, e iso convértenos nun territorio de referencia”, declaró Regueira. 

La participación de la Diputación se enmarca en la estrategia de promoción de la provincia como territorio gastronómico de referencia, poniendo en valor el producto local, la sostenibilidad y la identidad culinaria coruñesa. 

La marca ‘A paisaxe que sabe’ tuvo también un lugar destacado, con los chefs Iria Espinosa y Luis Vieira, del restaurante coruñés Árbore da Veira, elaborando distintas propuestas para el público asistente. 

El vicepresidente provincial apuntó que con la presencia en Vigo de ‘A paisaxe que sabe’ se aspiraba a “explicar o éxito dunha provincia que sabe transformar o seu territorio, a súa paisaxe e o seu produto nunha experiencia gastronómica de altísimo nivel”.

 También incidió en la importancia de apoyar el talento emergente y de acudir a eventos de referencia: “Os cociñeiros e cociñeiras da provincia están a demostrar que tradición e innovación non só poden convivir, senón que son a clave do éxito. Temos unha xeración de profesionais que está reinterpretando a nosa cultura gastronómica desde o respecto ao produto e coa máxima calidade”.

