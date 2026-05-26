Xunta, Concello y UCA  valoran la integración al Sergas de la unidad de conductas adictivas de Carballo

El conselleiro de Sanidade visitó este martes la UCA para poner en valor su labor Mar Casal

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este martes la Unidade de Conductas Adictivas (UCA) de Carballo, para conocer y poner en valor su labor. El conselleiro y el Concello –que felicitaron al personal y a la dirección– y la propia UCA valoraron muy positivamente la integración de esta unidad en el Sergas desde principios de año.

En su visita, Gómez Caamaño estuvo acompañado por la secretaria xeral de la consellería; Natalia Lobato, el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde; la subdirectora general de Atención á Saúde Mental del Sergas, Almudena Díaz; el alcalde carballés, Daniel Pérez; la concejala de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Maica Ures; el diputado y portavoz del PP local, Rubén Lorenzo, Y por la directora de la UCA, Lourdes Suárez, entre otros.

Lourdes Suárez puso en valor la integración de la unidad al Sergas. “Para nosotros ha sido muy importante, sobre todo porque la asistencia a la adicción cada vez es más compleja”. Esta integración “era muy necesaria” ya que había aspectos que no podían abordar y ahora “nos sentimos respaldados y con medios suficientes”. “Las familias también valoran esta integración”, apuntó Suárez.

La directora de la UCA explicó que el perfil de los usuarios ha cambiado, con gente cada vez más joven. La UCA cuenta actualmente con unos 500 pacientes, predominando los perfiles de consumidores de cocaína, alcohol, canabis y también con adicciones comportamentales. Los casos que reciben son derivados mayoritariamente por los médicos de cabecera.

El conselleiro recordó que desde el 1 de enero de este año las trece unidades municipales de atención a las drogodependencias de Galicia pasaron a formar parte de la estructura del Sergas. Para hacerlo posible, la Xunta destina más de 4,8 millones de euros a su financiación Gómez valoró esta integración como un paso importante para reforzar la coordinación, la estabilidad y la capacidad asistencial de estas unidades, en beneficio de los pacientes.

En el caso de la UCA de Carballo, presta asistencia a cerca de cien mil habitantes de toda la Costa da Morte. Gómez mencionó que solo en 2025 atendió a 558 personas y llamó la atención sobre las adicciones más frecuentes, aquellas relacionadas con el consumo de heroína, alcohol y, “de forma especialmente preocupante por su incidencia creciente, la cocaína”. Habló del alto nivel de complejidad clínica de los pacientes, dado que un 75% presentan trastornos mentales asociados a las adicciones por lo que requieren un seguimiento especializado y coordinado de forma permanente con otros dispositivos sanitarios.

Por su parte, el alcalde señaló que con esta integración se pone fin a una anomalía administrativa. El Concello asumió en su día la responsabilidad de atender la UCA “porque consideramos que era un servizo básico”. “Estou seguro que van a ganar os usuarios e pacientes e tamén todo o persoal da UCA para seguir desempeñando un traballo que foi sempre increíble”, apuntó Daniel Pérez.

El regidor espera que la atención sanitaria se pueda completar “máis pronto que tarde facendo realidade ese futuro centro integral de saúde en Carballo.”. Caamaño señaló que ese futuro centro integral –del que visitó la parcela– y la integración de la UCA reflejan el refuerzo de la Xunta con la sanidad de la comarca. El CIS, en el que el Sergas prevé invertir doce millones de euros, permitirá ampliar espacios en más de 1.800 metros cuadrados con respecto al actual y así incorporar nuevos servicios. Entre otras mejoras, el conselleiro de Sanidade subrayó la creación de una unidad de diálisis con 25 puestos.