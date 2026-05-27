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Carballo

Axober tiende puentes entre empresas y centros de FP de la comarca

Será este jueves en una jornada que se celebrará en el Fórum Carballo

Redacción
27/05/2026 20:32
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Axober reunirá este jueves en el Fórum Carballo a empresas, centros educativos y agentes de empleo para reforzar la conexión entre el tejido empresarial y la FP Dual. La jornada, que comenzará a las 18.30 horas, cerrará el programa “Construíndo o futuro: empresas e formación 2026” con una mesa sobre experiencias reales en compañías como Gerca, Inelca y Metalúrgica BB. 

También se analizará la oferta formativa de la comarca con la participación del IES Monte Neme, el IES Eduardo Pondal y EFA Fonteboa. El encuentro incluirá información sobre bolsas, prácticas y programas de colaboración, además de la presentación del portal empregate.gal. La sesión finalizará con un aperitivo y networking con petiscos elaborados por alumnado de Hostalaría.

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