El CRA Ponte da Pedra de Carballo, finalista del Concurso Audiovisual Anpas Galegas-Somos Rural

Una actividad del CRA Ponte da Pedra EC

La Confederación de Anpas Galegas celebra este viernes la gala de entrega de premios del IV Concurso Audiovisual “Somos Rural”, una iniciativa dirigida a todos los centros de enseñanza de Galicia que busca contribuir a la difusión, conocimiento y puesta en valor del rico patrimonio cultural, histórico y paisajístico del medio rural.

El concurso pretende también promover entre el alumnado el orgullo por el territorio, la identidad colectiva y por las tradiciones que conforman la memoria viva de Galicia.

En este edición participaron siete centros educativos y Anpas, cada uno de los cuales presentó un trabajo compuesto por una pieza audiovisual centrada en la valorización del patrimonio rural, una serie de fotografías del proceso de elaboración, un cartel promocional y una memoria explicativa.

El jurado tuvo la difícil tarea de evaluar la creatividad, implicación del alumnado y la participàción de las familias, entre otros aspectos, de cada uno de los siete proyectos presentados.

Entre ellos figura el titulado ‘Avoíña dime ti’, elaborado por el CRA Ponte da Pedra de Carballo, un emotivo homenaje intergeneracional que reivindica el papel de las abuelas y bisabuelas como transmisoras de la memoria, la lengua y el saber popular.

Hay tres premios de 800, 500 y 300 euros para financiar actividades extraescolares.