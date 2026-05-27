La futura Praza do Concello de Carballo: más árboles, más accesible y sin el Sinagoga

Vista aérea de la Praza do Concello de Carballo Cedida

La Praza do Concello de Carballo afronta su última transformación que la hará más accesible, con más árboles y más espaciosa gracias a la desaparición del Sinagoga. Después de años de actuaciones en calles como la Colón, Coruña o Desiderio Varela, el Concello acaba de sacar a licitación la reurbanización integral de la plaza, la calle Cervantes y un tramo de la Gran Vía en una obra llamada a completar el proceso de humanización del corazón urbano del municipio.

La actuación sale a licitación con un presupuesto cercano a los 1,88 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses. El proyecto es el primero de los que están financiados con los fondos europeos Edil que sale a licitación e irá más allá de la reforma estética.

Según el proyecto técnico, la intervención pretende resolver algunos de los principales problemas que arrastra desde hace años uno de los espacios con mayor actividad comercial, administrativa y social del municipio. El deterioro del pavimento, la acumulación de agua en episodios de lluvia, las barreras arquitectónicas o las dificultades de accesibilidad forman parte de las deficiencias detectadas en la zona.

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Transformación completa

El proyecto supondrá una transformación completa de la plaza —excepto del área infantil— y de su conexión con Cervantes y la Gran Vía. Todo el ámbito funcionará como una plataforma única, eliminando bordillos y desniveles para priorizar el tránsito peatonal y facilitar la movilidad de personas mayores, usuarios con movilidad reducida o familias con carros infantiles.

Uno de los cambios más visibles será la desaparición definitiva de la antigua cafetería de la Praza do Concello (Sinagoga), cerrada desde 2019. El edificio, que ocupaba desde hace más de un siglo uno de los puntos más reconocibles de la plaza, será demolido al considerarse inviable su adaptación a las actuales exigencias de accesibilidad y seguridad.

La construcción había entrado en funcionamiento en mayo de 1900 tras sustituir al antiguo quiosco, pero el Concello considera que sus limitaciones estructurales hacen imposible reconvertirla en un espacio público o comercial acorde a la normativa vigente. Su eliminación permitirá liberar superficie útil en una plaza que soporta buena parte de la actividad festiva, cultural y comercial de Carballo, además de facilitar la organización del mercado ambulante semanal.

La actuación busca también dar continuidad estética a las últimas reformas realizadas en el centro urbano. El nuevo pavimento será de granito Silvestre Mar/Moreno, similar al utilizado en la calle Colón. Se trata de un material preparado para soportar tanto el tránsito peatonal diario como el paso de vehículos pesados durante las ferias y eventos multitudinarios que se celebran habitualmente en la plaza. El proyecto incorpora además criterios de sostenibilidad y adaptación climática que marcarán buena parte del diseño final.

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Está prevista la plantación de 42 nuevos árboles y la ampliación de los alcorques para generar más zonas de sombra y reducir el impacto térmico en pleno casco urbano. También se instalarán pavimentos drenantes para facilitar la infiltración del agua de lluvia y materiales claros que absorban menos calor. Junto a la renovación superficial, las obras permitirán modernizar completamente las infraestructuras soterradas.

Se sustituirán las redes de abastecimiento, saneamiento y telecomunicaciones y se renovará la iluminación pública con sistemas más eficientes y con menor contaminación lumínica. El nuevo diseño reorganizará igualmente el mobiliario urbano.

Está prevista la instalación de 18 bancos grandes y otros once de menor tamaño distribuidos por distintos puntos de la plaza y de Cervantes. La intención es crear nuevas zonas de estancia y descanso sin perjudicar la actividad hostelera, comercial o cultural del entorno.