Un Paso Máis cierra en Laxe su circuito escolar de deporte inclusivo con cerca de 1.500 participantes

Una de las actividades de Un Paso Máis Cedida

La Agrupación Deportiva Un Paso Máis puso este miércoles el broche final a su circuito escolar de deporte adaptado e inclusivo con una última jornada celebrada en el CPI Plurilingüe Cabo da Area de Laxe, donde participaron más de 200 alumnos desde Infantil hasta 4º de ESO.

La principal novedad de esta edición fue precisamente la incorporación del alumnado de Secundaria a unas actividades que hasta ahora estaban más centradas en las etapas inferiores. Desde la asociación destacan la implicación mostrada por los jóvenes, tanto por su participación en las pruebas deportivas como por la sensibilidad y comprensión demostradas hacia el deporte adaptado.

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La jornada se desarrolló en medio de altas temperaturas y fuerte sol, aunque tanto el alumnado como los monitores voluntarios pudieron completar una mañana de actividades centradas en el aprendizaje, la colaboración y la inclusión.

Con esta parada concluye un circuito que este año alcanzó cifras récord de participación, rozando los 1.500 niños y niñas en distintos centros educativos de la Costa da Morte y otros puntos de Galicia. Además de los colegios habituales de Carballo —como Xesús San Luis Romero, Nétoma-Razo, A Gándara-Sofán, A Cristina, Bergantiños o el CRA Ponte da Pedra—, este curso se incorporaron nuevos centros como el CPI Cabo da Area de Laxe, el CEIP As Forcadas de Corme y el CEIP Valle Inclán de O Grove.

El programa combinó charlas de sensibilización con distintas disciplinas de deporte adaptado. A las tradicionales sesiones de baloncesto en silla de ruedas y blindfútbol se sumaron este año nuevas actividades como circuitos para personas invidentes y voleibol sentado.

Desde la asociación explican que el crecimiento del circuito fue posible gracias al aumento del número de voluntarios, lo que permitió organizar turnos de hasta 100 escolares simultáneamente y ampliar el alcance de las actividades dentro del horario lectivo. La directiva de Un Paso Máis hizo una valoración muy positiva de esta edición y destacó que la actitud mostrada por alumnado y profesorado permite mirar “con esperanza” hacia una sociedad futura más inclusiva.