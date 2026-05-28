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Carballo

Arranca en Carballo el II Encuentro Pintero, con participantes de toda España

Los organizadores del Pint of Science se reúnen en la capital de Bergantiños durante tres días

Redacción
28/05/2026 21:45
La cafetería del Pazo da Cultura se llenó en la segunda jornada del Pint of Science para las charlas del pediatra Alejandro Ávila y la biotecnóloga, Alba Vilariño
La cafetería del Pazo da Cultura se llenó en la segunda jornada del Pint of Science para las charlas del pediatra Alejandro Ávila y la biotecnóloga, Alba Vilariño
Mar Casal
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El II Encuentro Pintero comienza hoy en Carballo y prolongará hasta el domingo 31 de mayo. Se trata de un evento estatal que reúne a una representación de los equipos de personas voluntarias que hacen posible el festival de divulgación científica Pint of Science en casi 120 localidades de toda España. 

El programa de actividades combina sesiones de trabajo técnico con la puesta en valor del territorio. La programación empieza con una inmersión en la tradición local a través de una visita guiada al curtidero tradicional de Sofán (17:00 horas), seguida de una sesión de networking y tapeo en la Tasca Loirasa. 

Mañana sábado el plato fuerte institucional se llevará a cabo en el Pazo de Vilar de Francos. A las 10.00 horas comienza la reunión oficial de los equipos del Pint of Science para evaluar el festival, seguida de una comida de convivencia en el mismo lugar. A las 18.00 horas habrá una visita guiada al Festival Rexenera Fest. La jornada acaba con una verbena en la Praza do Concello, amenizada por Dúo Veneguay.

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