Carballo invierte más de 1,3 millones de euros en mejoras de carreteras y núcleos del rural

Pérez y Lamas comprueba las obras de aglomerado en Pereiro Vello-Outón Cedida

El Concello de Carballo tiene en marcha varias actuaciones de mejora en la red viaria municipal en las que está invirtiendo más de 1,35 millones de euros y que afecta a distintas parroquias. El objetivo del gobierno local pasa por mejorar la seguridad vial, reforzar la accesibilidad y continuar avanzando en la modernización de los núcleos rurales y de las infraestructuras públicas.

Entre las actuaciones previstas y ya iniciadas destacan proyectos de renovación de pavimentos, acondicionamiento de caminos rurales y mejoras peatonales en vías con elevada intensidad de tráfico. El proyecto de mayor cuantía económica es el de mejora de la capa de rodadura entre As Torres, en Oza, y Cances Grande, en la parroquia de Cances, con un presupuesto de 481.964 euros. Actualmente se encuentran en fase de evaluación las ofertas presentadas por las empresas interesadas en ejecutar las obras.

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También avanza a buen ritmo la actuación en el núcleo rural de Imende, en Noicela, donde se invierten 434.808 euros en la renovación integral de firmes y pavimentos, así como en trabajos complementarios relacionados con servicios urbanos y canalizaciones. La obra, ejecutada por Vázquez y Reino, se encuentra ya en una fase muy avanzada.

En la misma línea, continúan prácticamente finalizados los trabajos de mejora de la capa de rodadura entre Pereiro Vello y Outón, en las parroquias de Entrecruces y Rus. La intervención, valorada en 391.797 euros, incluye pavimentación con aglomerado, mejora del trazado y actuaciones para optimizar la señalización y el drenaje del agua de lluvia. Hasta la zona se desplazaron recientemente el alcalde, Daniel Pérez, y los concejales Luis Lamas y Miguel Vales para supervisar la evolución de las obras.

Por otra parte, el Concello acaba de sacar a licitación la mejora de la pavimentación en Aldemunde de Arriba, con un presupuesto de 237.287 euros. El proyecto busca solucionar problemas en la red viaria y en las canalizaciones superficiales mediante una actuación adaptada a la estética tradicional del núcleo rural. A estas actuaciones se suma la mejora de la accesibilidad en la carretera AC-414 a su paso por Xoane da Estrada, en la parroquia de Goiáns.

La obra, adjudicada a Construcciones López Cao por 146.087 euros, permitirá crear espacios peatonales accesibles y reforzar la seguridad vial en un tramo con importante tráfico rodado. El plan incluye además el acondicionamiento de caminos rurales en Rus, Bértoa y Oza, ejecutado en colaboración con Agader y con una inversión superior a los 104.000 euros. Las actuaciones ya finalizadas permitieron mejorar pistas fundamentales para el acceso a explotaciones agrícolas y forestales.

Desde el gobierno municipal destacan que este conjunto de obras responde al compromiso de mantener un equilibrio territorial en las inversiones y de garantizar que los vecinos dispongan de carreteras seguras y accesos adecuados independientemente de la parroquia en la que residan. El ejecutivo local reconoce además el deterioro sufrido por parte de la red viaria tras un invierno marcado por las lluvias persistentes, motivo por el que se pretende acelerar los trabajos aprovechando la llegada del buen tiempo.