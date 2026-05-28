El barrio das Flores se llena de colorido en el 12º Rexenera Fest de Carballo

Los artistas comenzaron los murales en el barrio das Flores Mar Casal

Carballo vuelve a llenarse de color, diálogo y vanguardia en su edición número 12 del Rexenera Fest que comenzó este jueves de forma oficial y se prolongará hasta el domingo 7 de junio. Durante estos días las calles de la localidad volverán a convertirse en un museo al aire libre con diferentes murales en el barrio das Flores.

El festival promovido por la Concejalía de Promoción Económica y Turismo continuará así con su labor como agente rehabilitador contra el feísmo urbanístico y consolidando a Carballo como un referente del turismo cultural diferenciado. En esta edición, cinco muralistas de prestigio gallego, nacional e internacional llevarán la primavera al barrio das Flores.

Este jueves comenzaron sus trabajos la madrileña Raquel Coba, en la rúa Rosa; el griego Taxis, en la Avenida das Flores, número 100; y la carballesa Isa Bermúdez, en la rúa Xazmíns, número 21. Isa Bermúdez es la primera artista local que participa formalmente en el festival de arte urbano. También estaba previsto que se incorporase a última hora el balear Ona Salvador en la rúa Calas.

El próximo lunes 1 de junio se sumará al certamen el reconocido artista croata Lonac para intervenir en el lateral del edificio de la Avenida das Flores, 100, en un trabajo de gran envergadura, que, previsiblemente se alargará más allá del festival, según indicó el Concello de Carballo. Además de los murales, el festival cuenta con una serie de actividades paralelas durante los próximos días. ‘Xoga en familia por los murales’ es un divertido juego de pista para que todos los públicos pueden descubrir los secretos del arte urbano. Es necesario inscribirse.

El sábado también habrá un obradoiro de laboratorio de tintas vegetales que imparte el colectivo gallego Materia Botánica en las Escolas do Xardín. Los días 6 y 7 de junio está prevista una clase magistral de esgrafiado a cargo de Carrot Carola, en la rúa Gravador Facal. Además, todas las mañanas habrá visitas guiadas concertadas con los escolares y el día 8 de junio serán para el público en general.