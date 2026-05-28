Graduación de pequeños músicos en el Conservatorio de Carballo

Acto de graduación del alumnado de iniciación del Conservatorio de Carballo Mar Casal

El Conservatorio Profesional de Música de Carballo (CMUS) acogió este jueves un nuevo acto de graduación del alumnado de iniciación, que se suma al de elemental y profesional de la semana pasada.

Además, durante la misma jornada se llevaron a cabo varias audiciones del alumnado de clarinete y violín, de grado elemental y profesional. Este viernes serán de violoncello y viola.