Carballo
Graduación de pequeños músicos en el Conservatorio de Carballo
Este jueves tuvo lugar el acto de graduación del alumnado, además de varias audiciones
El Conservatorio Profesional de Música de Carballo (CMUS) acogió este jueves un nuevo acto de graduación del alumnado de iniciación, que se suma al de elemental y profesional de la semana pasada.
Además, durante la misma jornada se llevaron a cabo varias audiciones del alumnado de clarinete y violín, de grado elemental y profesional. Este viernes serán de violoncello y viola.