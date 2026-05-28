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Carballo

Graduación de pequeños músicos en el Conservatorio de Carballo

Este jueves tuvo lugar el acto de graduación del alumnado, además de varias audiciones

Redacción
28/05/2026 21:28
Acto de graduación del alumnado de iniciación del Conservatorio de Carballo
Acto de graduación del alumnado de iniciación del Conservatorio de Carballo
Mar Casal
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El Conservatorio Profesional de Música de Carballo (CMUS) acogió este jueves un nuevo acto de graduación del alumnado de iniciación, que se suma al de elemental y profesional de la semana pasada. 

Además, durante la misma jornada se llevaron a cabo varias audiciones del alumnado de clarinete y violín, de grado elemental y profesional. Este viernes serán de violoncello y viola.

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