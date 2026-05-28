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Carballo

Plantas para la huerta y patatas nuevas, muy demandadas en la feria de Carballo

Concurrido mercado semanal, con numerosos puestos con plantas para el autoconsumo 

Redacción
28/05/2026 21:19
Uno de los puestos en la feria de Carballo este jueves
Uno de los puestos en la feria de Carballo este jueves
Mar Casal
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Concurrida feria semanal de Carballo, con mucha oferta y mucha demanda. Las plantas para abastecer las huertas de autoconsumo en la zona continúan siendo las grandes protagonistas. Tomates, pimientos, lechugas, repollos o coles son algunas de las variedades, aunque la oferta es mucho más amplia, con numerosos puestos. 

 Las patatas nuevas de los productores de la zona también acapararon la atención en esta jornada, marcada por las altas temperaturas. Frutas, verduras, hortalizas, huevos o quesos son otros de los productos habituales de la feria igualmente cotizados. 

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