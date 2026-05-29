Branca Vilela presenta a súa última obra en Carballo
Acompañaron á autora fisterrá os estudiantes Mateo Bermúdez e Daniela Muíño
A sede de Espiral Maior Foro acolleu este venres a presentación da novela “Ultreia no Camiño Inglés: a misión de Ara Solis”, da poeta e narradora fisterrá Branca Vilela.
No acto participaron, ademais da propia autora os estudiantes Mateo Bermúdez García (do CEIP A Cristina de Carballo)e Daniela Muíño Viña (do CEIP Fogar de Carballo), e o director de Espiral Maior Foro Miguel Anxo Fernán Vello.