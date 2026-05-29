Carballo apuesta por impulsar modelos de energía sostenible en toda la comarca a través del encuentro 'Noroeste 0 emisións'

Presentación del cartel este viernes en el Fórum Mar Casal

Carballo presentó este viernes 'Noroeste 0 emisións', un encuentro para impulsar modelos de energía sostenible en toda la comarca, que se llevará a cabo del 3 al 5 de junio en el Fórum. Organizado por Axober, con la colaboración del Concello, Energal, Slowlight y la Diputación, este evento ofrece charlas, mesas de debate y una exposición de vehículos eléctricos. Se trata de una cita que convertirá a Carballo en un punto de referencia para debatir sobre movilidad sostenible, eficiencia energética e innovación como ejes clave del desarrollo.

El programa se presentó en el Fórum con la presencia del alcalde, Daniel Pérez, junto a los presidentes de Axober, Diego Iglesas, y de la asociación Slowlight, Coque Alcázar, quienes coincidieron en la importancia de generar espacios de encuentro entre empresas, administraciones y profesionales para avanzar hacia un modelo económico más sostenible y competitivo.

'Noroeste 0 Emisións reunirá a axentes clave do territorio para abordar cuestións estratéxicas como a transición enerxética, os novos modelos de mobilidade e o impacto da innovación no tecido empresarial”, señaló Diego Iglesias.

Por su parte, Daniel Pérez indicó que con este encuentro "Carballo amosa un compromiso firme co futuro e sitúase á vangarda do debate sobre a transición enerxética. Non se trata só de falar de sustentabilidade, senón de xuntar o tecido empresarial, os expertos e os nosos veciños e veciñas para buscar solucións reais e aplicables na nosa contorna". "Mellorar a eficiencia e apostar por unha iluminación responsable ou pola mobilidade limpa é clave" para el regidor.

A su vez, Coque Alcázar indicó que este evento nace con el objetivo de favorecer el intercambio de conocimiento, impulsar sinergias y promover iniciativas que contribuyan a la reducción de emisiones y a la mejora de la eficiencia en los diferentes sectores productivos.

El evento está abierto a toda la ciudadanía y basta con inscribirse en axober.org.

Programa por día 3

El programa comienza el miércoles 3 con la inauguración a las 10.00 horas, a cargo del presidente de Axober y el alcalde. La primera ponencia será media hora más tarde bajo el título 'Bergantiños, Boas Noites: A noite como motor de territorio, cultura, turismo e economía local", a cargo de Coque Alcázar, ingeniero industrial, experto en iluminación pública responsable, divulgador, coautor y presidente de la asociación Slowlight.

A continuación se hablará sobre 'Urbanismo consilente e iluminación artificial calmada', con Pedro Calaza, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos.

Le seguirá 'Ecodiseño aplicado á iluminación e espazo público', con Iago Martínez Garrido. de Edigal.

A las 12.00 llega el turno para 'Espazos que cuidan. Outra mirada sobre os espazos urbáns nocturno', con José Manuel Pérez, director de COP4 y experto en urbanismos con perspectiva de género.

'Turismo nocturno experiencial e astronómico: claves do seu presente e futuro na comarca de Bergantiños' es el título de la charla de Lanzada Calatayud, experta en turismo sostenible.

A las 13.00 horas habrá una mesa redonda sobre tecnologías, estrategias y acciones para mejorar la calidad del cielo nocturno en la comarca de Bergantiños. Moderada por Oscar Lodeiro, experto en iluminación responsable y colaborador Slowlight, contará con las intervenciones de Lucía Giráldez Costas (divulgadora científica); Víctor Tilve Rúa (profesor-tutor CA Pontevedra, divulgador científico y licenciado en Matemáticas); un representante de Asinec (Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña) y otro de Axober.

En esta jornada habrá otra mesa redonda sobre movilidad eficiencia y sostenible: cero emisiones, moderada por Marcos Díaz, tesorero de Axober.

Las ponencias de la tarde comienzan a las 16.30 horas con Carlos Carmona, director comercial de Qwello España. Le seguirá Ana María Ramos López, responsable de Optimización Experiencia Punto de Venta, quien hablará sobre 'Multi enerxía en estacións de servizo Repsol (combustibles renovables)'. Cerrará la jornada una mesa redonda sobre actuación en vehículo eléctrico a cargo de los concesionarios participantes en las jornadas.

Programa día 4: talleres de luz y color

El jueves estará dedicado a Slowlight kids'. El programa se presentará a las 10.00 horas, seguido de los talleres 'A noite' (sobre luz, biodiversidad y contaminación luminosa) y 'LightArt HUB' (creatividad con luz, color y sombras).

Por la tarde, de 16.00 a 18.00 horas, será el turno para el taller 'Light painting', dirigido a jóvenes de entre 15 y 19 años, que podrán participar así en una experiencia que fusiona el uso creativo de la luz en movimiento y la fotografía de larga exposición para generar dibujos únicos con la luz y el color que se descubren una vez finalizada la fotografía.

A las 22.00 horas llega 'A noite das cores-Carballo', un paseo nocturno de una hora de duración en el que los participantes recorren en grupo el centro carballés acompañados de un guía, equipados con linternas técnicas capaces de generar color y regular la intensidad de la luz, para transformar así por un momento algunos lugares del paisaje nocturno cotidiano.

Día 5, jornada de clausura

El programa finaliza el viernes 5 con una jornada centrada en la eficiencia eficiencia energética, la gran asignatura pendiente, moderada por José bello, CEO de Energal y vicepresidente de Slowlight.

A las 9.30 horas será la primera ponencia titulada 'Los CAES e como monetizar o esforzo inversos en medidas de aforro e eficiencia enerxética MAES', a cargo de José Ángel Abad, jefe del área de ahorro y eficiencia energética del Inegal.

A continuación se hablará de 'Contratos ESE, a fórmula máis innovadora de xestión energética para todo tipo de organizaciones públicas e privadas', de la mano de Iván Andrade, director técnico de Energal SL, delegado en Galicia y miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (A3E).

Seguirá Álvaro Piñeiro, gerente de Ferrovial SA para Galicia y Asturias, con la charla 'Casos de éxito na xestión de contratos de Servizos Enerxéticos, incluindo a tramitación dos CAES'.

'O mercado enerxético OMIE. Como funciona e que actores interveñen nel' es el título de la ponencia de Xosé Manuel Golpe, presidente de la Asociación Galega de Comunidades Enerxéticas (Agacen), diputado autonómico y miembro de la comisión de energía.

Tras una pausa, Alfonso Sánchez, director de grandes cuentas y cuentas estratégicas de la compañía Inelcom, así como experto en sistemas de comunicación y telegestión en contratos de servicios energéticos, hablará sobre 'A comunicación 4.0 da enerxía, sistemas de control e telexestión e a democratización dos datos'.

'A rehabilitación enerxética do sector residencial en España: a gran asignatura pendente' es el título de la última ponencia, a cargo de Miguel Ángel Zamorano, director Comercial España de la compañía Imesapi y experto en rehabilitación energética de edificios.