Carballo reivindica la paridad y la profesionalización del muralismo en el comienzo del Rexenera Fest

Presentación del cartel del Rexenera Fest Mar Casal

Carballo se convierte de nuevo en un gran museo al aire libre, con la celebración de la edición número 12 del Festival de Arte Pública Rexenera Fest, que arrancó de forma oficial el jueves y se prolongará hasta el 7 de junio. El festival convertirá el barrio das Flores en un hervidero de creatividad, color y vanguardia, con la participación de reconocidos muralistas de Galicia, del resto del Estado y de diferentes países europeos como Croacia o Grecia.

El alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Promoción Económica y Turismo de Carballo y vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira; acompañados de varios artistas presentaron ayer el cartel, que calificaron de “moi potente” a nivel nacional e internacional. Uno de los pilares fundamentales de esta edición es el posicionamiento firme del festival a favor de los derechos laborales y la igualdad de género en el sector del arte urbano.

Regueira destacó el papel del evento como motor de profesionalización del muralismo. “Partimos da idea de que as persoas artistas teñen que cobrar polo seu traballo igual que calquera outro profesional. O talento fai a nosa vida máis agradable, pero non pode ser gratis”, indicó. En este sentido, subrayó la necesidad de avanzar hacia festivales plenamente igualitarios que visibilicen a las mujeres creadoras.

“Os festivais deben ser paritarios e artistas masculinos e femininos deben cobrar o mesmo caché e ter a mesma visibilidade”, señaló. En Carballo se apuesta por la paridad y este año entre los participantes está Isa Bermúdez, la primera carballesa en formar parte del cartel.

Para la artista supone una gran responsabilidad y un “orgullo”, al tiempo que destaca que, como vecina, vio nacer y crecer el festival. “Que o Concello aposte polo talento de aquí, e que o faga nun espazo que defende a paridade e o respecto ao noso traballo, demostra que en Carballo a cultura cóidase e faise desde a base”, subrayó.