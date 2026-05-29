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Carballo

El centro social de Goiáns, finalista también de los Premios de la Casa de la Arquitectura 2026

Este reconocimiento se suma a las candidaturas de los galardones del CSCAE y los FAD de Arquitectura Ibérica

Rosa Balsa Silveira
29/05/2026 11:36
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Centro social de Goiáns, en Xoane
Luis Díaz
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Un edificio público de Carballo consigue por primera vez encadenar tres candidaturas a premios arquitectónicos de máximo prestigio nacional e internacional. Se trata del centro social de Goiáns, en Xoane, que concurre a los premios de La Casa de la Arquitectura, los del CSCAE y los Premios FAD. 

El centro social de Goiáns ha sido finalista en los Premios 2026 de La Casa de la Arquitectura, un órgano integrado en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Los galardones se entregaron este mes de mayo.

El proyecto de Goiáns, diseñado por los estudios Nula Studio (Laia Cervelló Sabaté y Miguel Fernández-Galiano Rodríguez) y FCA (Beatriz Aneiros Filgueira y Álvaro Fernández Carballada), destacó en la categoría Es_Cohesión, que reconoce específicamente las obras que funcionan como motores de inclusión, identidad y reequilibrio en el ámbito rural. 

Esta distinción se materializó con la firma en Madrid del acta de entrega del objeto conmemorativo de los galardones, diseñado por los artistas David Bestué y Xavier Mañosa.

El edificio también ha sido uno de los proyectos seleccionados en los Premios Arquitectura 2026, organizados por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Entre cientos de candidaturas de todo el país, el comité de expertos destacó la propuesta carballesa por sus profundos valores sociales, patrimoniales y de sostenibilidad aplicados a la edificación en un contorno atlántico. 

Finalmente, el centro social de Goiáns logró su inclusión en la rigurosa selección de los Premios FAD 2026, el galardón de carácter profesional y cultural con mayor trayectoria de la península. El fallo se hará público en el mes de junio.

El Concello carballés valora la presencia en tres certámenes completamente independientes y autónomos entre sí, que abarcan los ámbitos institucional del Ministerio, el colegial del CSCAE y el cultural-independiente de los FAD, lo que incrementa el mérito de la arquitectura local.

El edificio, caracterizado por sus singulares cubiertas enlazadas que emulan el perfil de una aldea tradicional, y su llamativo color granate integrado en el valle, muestra que "la inversión pública se sitúa en la vanguardia del diseño contemporáneo sin perder su vocación primordial" que es "mellorar a vida diaria e a cohesión social dos veciños e veciñas”, según señala el alcalde, Daniel Pérez.

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