El Encuentro Pintero convierte Carballo en epicentro estatal de la divulgación científica

Visita a la fábrica de curtidos en Sofán este viernes Mar Casal

El II Encuentro Pintero que arrancó ayer en Carballo convierte la localidad en el epicentro de la divulgación estatal de la divulgación científica. En este evento de carácter estatal participan representantes de los equipos de personas voluntarias que hacen posible el festival de divulgación científica Pint of Science en casi 120 localidades de toda España.

El programa de actividades combina sesiones de trabajo técnico con la puesta en valor del territorio. Comenzó ayer con una inmersión en la tradición local a través de una visita guiada a la curtiduría tradicional de Sofán, seguida de una sesión de networking y tapeo en la Tasca Loirasa, en el mismo núcleo. Este sábado el plato fuerte del encuentro tendrá lugar en el Pazo de Vilar de Francos.

Primero habrá una reunión oficial de los equipos del Pint of Science para evaluar el festival, seguida de una comida de convivencia en el mismo lugar. A las 18.00 horas habrá una visita guiada por los murales del Rexenera Fest. La jornada remata con una verbena en la Praza do Concello, amenizada por Dúo Veneguay. El domingo el encuentro se despide en la costa, con desayuno en Razo, para continuar con una visita a la feria carballesa, así como otros lugares de interés por la zona.