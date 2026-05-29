Reivindican la necesidad de un centro integrado de FP en la comarca que agrupe diversas familias profesionales

La jornada contó con diversas intervenciones Mar Casal

El Fórum Carballo acogió en la tarde de este jueves la jornada de cierre del programa 'Construíndo o futuro', impulsado por Axober (Asociación de Empresarios de Bergantiños), con el objetivo de acercar al alumnado el mundo empresarial y las oportunidades laborales de su entorno. Para ello se organizaron a lo largo del año diferentes visitas a empresas en las que participaron más de 120 alumnos de toda la comarca.

Esta última jornada reunió al tejido empresarial, centros educativos y diversas instituciones con el objetivo de fortalecer la conexión entre formación el empleo dentro de la comarca, reivindicando la necesidad de contar con un centro integrado de Formación Profesional que agrupe diversas familias profesionales.

Diego Iglesias, Presidente de Axober, fue el encargado de abrir la jornada. “Este tipo de encontros son fundamentais para construír pontes reais entre a formación e o tecido empresarial, e para garantir un futuro máis sostible e competitivo para a comarca”, señaló durante su intervención.

La primera mesa redonda se centro en las experiencias reales de la FP Dual. Melanie Lois, de Gerca Solucións Metálicas; Javier Vázquez de Inelca; y José Ángel Vázquez, de Metalúrxica BB; compartieron experiencias, retos y beneficios de este modelo formativo y de como lo han implantado en sus respectivas empresas.

Posteriormente, representantes de los IES Monte Neme (Carballo) y Eduardo Pondal (Ponteceso) así como del Centro de Formación EFA Fonteboa (Coristanco) participaron en una segunda mesa de trabajo centrada en la FP. Analizaron desde la perspectiva educativa las principales especialidades de FP que hay en la comarca, como automoción, atención a personas dependientes y electricidad, destacando la relevancia de los cursos especializados adaptados a las necesidades del tejido empresarial.

Durante el debate también se puso de manifiesto la necesidad de contar con un centro integrado de Formación Profesional en la comarca, que agrupe diversas familias profesionales, considerando que se trata de un elemento estratégico para reforzar la cualificación y la competitividad del territorio.

En el tercer bloque de la jornada, se habló sobre becas, prácticas y programas de colaboración con las intervenciones de Patricia Muíño, de la Fundación Venancio Salcines, y de Ana Muíño, de la FEUGA, que expusieron las distintas oportunidades de apoyo tanto para el alumnado como para las empresas.

La bolsa de empleo del Concello cuenta con unos 6.000 inscritos, en tanto que la del polígono de Bértoa suma 2.000 personas

La recta final de la jornada se centró en el empleo, talento y conexión empresarial, con la presentación de iniciativas como el portal empregate.gal - impulsada por Axober -. En esta mesa se abordaron otras acciones promovidas por el Concello de Carballo, de la mano de Mila Antelo, quien destacó la bolsa municipal de empleo, que cuenta en la actualidad con unas 6.000 personas inscritas.

Por su parte, Pablo Rodríguez, gerente del polígono de Bértoa, dio a conocer las iniciativas que se llevan a cabo en el parque empresarial en materia de empleo, entre las que están su propia bolsa de empleo, con cerca de 2.000 personas registradas.

Entre el público asistente se encontraban representantes de empresas e instituciones de toda la comarca, además de responsables políticos como el alcalde de A Laracha, José Manuel López, y la concejala de Emprego, Rocío López. La jornada concluyó con un espacio de networking en el que los asistentes pudieron intercambiar impresiones en un ambiente distendido, acompañado de un aperitivo elaborado por el alumnado de FP de Hostalería del IES Monte Neme y de la AFD del Concello de Carballo.