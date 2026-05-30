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Carballo

El Encuentro Pintero de Carballo destaca que el 70% de los que acuden a Pint of Science no tienen conocimiento de las temáticas

Este sábado fue la jornada principal del encuentro que tuvo lugar en el Pazo de Vilar de Francos

Manuel Froxán Rial
30/05/2026 21:05
Participantes en el Encuentro Pintero que se está celebrando este fin de semana en Carballo
Participantes en el Encuentro Pintero que se está celebrando este fin de semana en Carballo
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El encuentro que este sábado mantuvieron en Carballo los equipos de voluntarios que hacen posible el festival internacional de divulgación Pint of Science al que desde haces tres años está adherido el Concello de Carballo, fue uno de los actos centrales de la segunda jornada del Encuentro Pintero con el que este fin de semana se clausura la exitosa iniciativa. 

Una de las personas que participó en la puesta en común de conclusiones fue Sandra Medrano, quien destacó que el éxito de esta fórmula que acerca la divulgación científica a la calle radica en que el público se encuentra en un ambiente más distendido. “El entorno universitario impone mucho más y la gente no se atreve a preguntar. Por contra, en los bares el ambiente es mucho más cómodo y el público se muestra más participativo”, dijo. 

Quizás esto explica la gran demanda que están recibiendo los organizadores de Pint of Science para acercar la iniciativa a nuevos lugares. “Recibimos tres veces más solicitudes de las que podemos atender”, señaló.

En los bares el ambiente es mucho más cómodo y el público se muestra más participativoSandra Medrano

 Las 2.500 encuestas que llevan realizadas también les ha permitido saber que el 70% del público que acude a las charlas no tiene ningún tipo de conocimiento sobre las temáticas abordadas: “Yo soy científica pero hay muchos temas de los que no tengo ni idea porque hoy en día la ciencia está muy especializada, a diferencia de lo que ocurría con los naturalistas de antes que sí hacían de todo”. Según las encuestas, el abanico de edades que declara sentirse más satisfecho por la experiencia es el comprendido entre los 25 y los 65 años.

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